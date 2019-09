Las desubicadas preguntas en un debate entre candidatos a gobernador en Mendoza 02:19

Uno de los últimos debates entre los candidatos a gobernador en Mendoza antes de las elecciones del domingo estuvo teñido de polémica por las preguntas desubicadas de un conductor, que les preguntó desde cuánto pesan hasta a qué colega eligen "para continuar la humanidad".

El miércoles, los candidatos Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza), Anabel Fernández Sagasti (Frente Elegí), José Luis Ramón (Protectora) y Noelia Barbeito (Frente de Izquierda) participaron del debate de Canal 7 de Mendoza, que contó con la conducción de tres periodistas.

El último turno fue el de Andrés Gabrielli, que sacó temas personales, sin relación alguna con la campaña y las propuestas de los candidatos para la provincia.

"Esto lo he hecho otras veces pero lo quiero repetir porque me parece que pone en valor al candidato. Vamos a hacer de cuenta una fantasía de ciencia ficción distópica. El mundo ha sido destruido por una guerra intergaláctica y no quedan seres humanos en la Tierra. Quedan tres seres nada más: Rody Suárez, Noelia y Anabel. Tiene que elegir una para continuar la humanidad. La otra va a ser destruida. ¿A cuál de las dos chicas elige?", le dijo Gabrielli al candidato del oficialismo, quien quedó primero en las PASO.

"¿Por qué tendría que ser una mujer? ¿No podría elegir a un hombre para continuar la humanidad? Un poco machista esa pregunta", lanzó Barbeito.

"No importa. Es la ficción de Isaac Asimov", reaccionó el periodista y volvió a preguntarle a Suárez: "¿A cuál elige para continuar la humanidad?".

El candidato respondió: "Siempre a mi esposa. No se necesita la presencia física para elegir".

"No cumple la consigna y ha sacado chapa de pollerudo", respondió el periodista, intentando ser jocoso y despetando risas en el estudio.

José Luis Ramón (Protectora), Anabel Fernández Sagasti (Frente Elegí), Noelia Barbeito (Frente de Izquierda) y Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza) en el debate Crédito: Twitter

Entonces se dirigió a la candidata kirchnerista Anabel Fernández Sagasti: "Ha quedado sola en la tierra con Ramón y con Suárez ¿Con cuál salva la humanidad?".

En este caso, Sagasti respondió: "Voy a decir por qué, por lo menos, para que se entienda, así no hay despecho después, por favor. Creo que me divertiría más con Ramón, así que lo elijo a Ramón, es más divertido". Entre risas y aplausos, el candidato de Protectora le dio la mano y la felicitó por su elección.

Entonces se dirigió a Ramón y cambió la pregunta pero mantuvo el mismo nivel: "Ahora voy a una historia vintage, hacia atrás, fines del siglo XIX donde todavía las familias manejaban las cosas. Viene el papá, el pater familias, con Ramoncito díscolo, como siempre, y le dice: 'tenés que ordenar tu vida, te tenés que casar para que tu vida se ordene. Tenemos dos candidatas y él tiene que elegir. Pero Ramón, que es vivo, dice que las quiere a las dos y dice: 'voy a elegir a una para que sea la oficial y la otra que sea la amante, para divertirme'. ¿Cuál de las dos es la oficial y cuál de las dos es la amante?". "Qué feo igual eh, muy fea esta parte", acota Barbeito.

"De ninguna manera. Tuve la oportunidad de elegir a mi mujer, que es una persona maravillosa. Seguiría con ella y termino con ella. Lo siento por las dos candidatos", fue la respuesta.

"Otro calzonudo que no cumple la consigna", reprochó Gabrielli, y le hizo la misma pregunta a Barbeito, del Frente de Izquierda.

"Ya le dije desde el principio que me parecía muy machista y no me parece para nada", lo cruzó la mujer.

"No estamos haciendo una cuestión de género", le respondió el periodista.

"Uno en la vida mantiene la coherencia con la vida privada", contestó, contundente, Barbeito.

Las preguntas tuvieron repercusión en las redes sociales, donde prevalecieron las críticas. El colectivo de periodistas feministas de la provincia Comunicadoras Mendoza manifestó su repudio en un tuit: " Cosificación, sexualización y banalización, es parte de lo que las mujeres soportan en política. Exigimos debates libres de estereotipos sexo-genéricos"

Sobrepeso

En una de las preguntas del ping-pong a los candidatos que encendió la polémica, Gabrielli les consultó acerca de cuánto pesan. Ramón le contestó: "Bastante, 106 kilos esta mañana". El conductor le aconsejó que hiciera más actividad física.

A las críticas por esta pregunta, el periodista respondió en su cuenta de Twitter: "El peso no es una cuestión simplemente estética o boluda. 'El sobrepeso y la obesidad son una epidemia en aumento en todo el mundo', señalan las autoridades. La pregunta ayuda a instalar el tema y a tomar conciencia".