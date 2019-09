Los cuatros candidatos a la Gobernación expusieron sus propuestas y se defendieron tras las preguntas cruzadas durante el debate en Canal 9 Televida. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Con el último y decisivo debate televisivo, Mendoza le puso punto final a la campaña con vistas a los esperados comicios del domingo. Así, en la previa de la veda electoral, que arranca este viernes a las 8, los candidatos a gobernador de la provincia el oeste argentino se cruzaron fuertemente en la pantalla de Canal 9 Televida, en una instancia de gran audiencia que duró hasta la medianoche de este jueves.

Durante toda la campaña mendocina, sobre todo en la recta final, hubo actos de peso, polémicas, chicanas y fuertes cruces entre los postulantes. Sin dudas, el punto de mayor atención se produjo desde las 22.30 de este jueves con las "últimas palabras" de los postulantes en la televisión local.

Todos los dardos discursivos apuntaron contra el elegido por el gobernador Alfredo Cornejo para sucederlo, el intendente de Capital, Rodolfo Suarez, quien venció en las PASO de junio y cuenta con los sondeos a su favor. Sin embargo, hay cierta inquietud en el oficialismo por el crecimiento en los sondeos de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, sobre todo luego del "empujón" final de este martes del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien vino a la provincia para apuntalar la campaña de la "mimada" de Cristina Kirchner.

Las chicanas y cuestionamientos estuvieron a la orden del día durante el programa. Así, también fueron enérgicas las intervenciones de los otros dos candidatos: Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y de José Luis Ramón, de Protectora, el partido que defiende los derechos de los consumidores, quienes buscan, principalmente, sumar voluntades para lograr bancas en la Legislatura provincial.

Así, el debate televisivo final, conducido por el periodista Marcelo Torrez, tuvo todos los condimentos políticos, donde los cruces con Suarez fueron in crescendo, sobre todo por los problemas en el empleo, la seguridad, la calidad educativa y el desarrollo minero en la provincia.

Durante el programa, que se desarrolló a través de diferentes propuestas, los aspirantes a la gobernación pudieron exponer sus pensamientos y plan de gobierno. Más allá de las exposiciones iniciales y finales, los referentes respondieron consultas vinculadas a cinco grandes temas: Economía y Empleo; Seguridad; Salud; Obra Pública y Educación. También hubo preguntas cruzadas entre ellos y contaron con dos derechos a réplica, cada uno. En tanto, la audiencia pudo participar con sus opiniones a través de las redes sociales bajo el hashtag #DebateEnEl9, que fueron difundidas en la pantalla.

"No voy a escatimar en gastos para los docentes y los alumnos, como viene haciendo esta gestión. Por eso necesitamos el compromiso de la familia para trabajar todos juntos", expresó Sagasti. A su turno, Suarez le respondió: "Hemos intervenido escuelas porque algunas ni el gas tenían para los chicos. Nos encontramos con un Estado abandonado. Seguiremos mejorando en infraestructura y en calidad educativa". Por su parte, Barbeito fue tajante: "Estos gobiernos invierten cada vez menos, recortaron las meriendas y castigaron a las maestras que van a trabajar enfermas para no perder el ítem Aula. Esto se discute con toda la comunidad educativa, no con técnicos y una calculadora". En tanto Ramón, fue un poco más allá, mirando hacia el futuro: "Hay que entrelazar la matriz productiva con el sistema educativo para poder generar empleo. Por eso, proponemos la jornada extendida en el 100% de la escuelas; hoy solo 11% la tiene. La escuela es la puerta de entrada de todas las políticas públicas. Pero el futuro ya llegó y hay que trabajar para insertarlos en la industria del conocimiento".

Hubo tiempo también para las preguntas directas. Una de ellas fue para la candidata kirchnerista a quien se le consultó si nombraría a algún familiar en un puesto en el Estado. "No nombraría a ningún familiar en un cargo. Tengo mis hermanos en el sector privado, no necesitan trabajo. Hay que convocar y emplear a los mejores mendocinos", respondió. También, Sagasti utilizó el derecho a réplica para responderle al candidato del oficialismo que criticó lo "poco y nada" que se hizo en seguridad durante las gestiones justicialistas. "Usted está hoy al frente de la quinta ciudad más insegura de la Argentina. Por eso, ni yo soy Paco Pérez (ex gobernador) ni tampoco usted es Cornejo. Los mendocinos necesitan que propongamos hacia el futuro", indicó.

Por otro parte, la noche del miércoles también se levantó temperatura en el debate televisado por Canal 7 de Mendoza, con cruces finales picantes, donde en el centro de las peleas discursivas estuvo la desocupación y el cuidado del agua. La mayoría de los dardos también apuntaron al candidato del oficialismo, por la situación económica nacional y por la apertura del Gobierno al avance de la industria minera, con el impulso de modificaciones a leyes vigentes. "Hay que dar este debate serio. No es incompatible la minería con el agua, esto pasa en todo el mundo", señaló Suarez, ante el rechazo de los demás candidatos, quienes apuestan más a potenciar la matriz productiva, ganadera, turística y del conocimiento.

"Por qué aplicaron y apoyaron todas las medidas de Macri y ahora piensan que está todo tan mal", se preguntó la candidata kirchnerista. "Nadie esconde a nadie, siempre he estado en el mismo lugar. Nunca levanté mi mano para un ajuste en el Senado de la Nación", agregó. También se dejaron en claro las posturas con en relación con la legalización del aborto. Mientras, las candidatas se manifestaron a favor de la interrupción del embarazo, Suarez y Ramón se inclinaron por "las dos vidas". También, en materia de seguridad, se dejó expuesta la necesidad de una fuerza de seguridad más capacitada y mejor paga, al igual que los docentes.

Suarez, como frente Cambia Mendoza, obtuvo en las Primarias de junio más de ocho puntos de diferencia en las PASO de junio sobre la vencedora de la interna del PJ, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, la joven "mimada" de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ahora, los resultados de las últimas encuestas son dispares: el oficialismo dice que ganará por más de 13 puntos de diferencia mientras que el PJ asegura estar a menos de 4 puntos del hombre radical.

Ya está todo dicho. Solo resta esperar a lo que suceda en las urnas el próximo domingo para ver quién se sentará en el Sillón de San Martín.