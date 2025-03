Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!: Debió apoyar a un diputado con quien se tomó a puños para no frenar el acuerdo con el FMI

Una situación insólita tuvo lugar este viernes en la comisión donde se debate el decreto de acuerdo con el FMI, ya que el diputado oficialista Lisandro Almirón tuvo que votar a favor de Oscar Zago como presidente del cuerpo, a pesar de que ambos se habían enfrentado a empujones la semana pasada, en la agitada sesión del jueves.

“Pese a toda la especulación voy a votar por Zago, porque ante todo está la República, ante todo está el presidenta Javier Milei que llegó a esta propuesta para todos, para que gocen de lo bueno del país”, expresó Almirón, frente a bullicio del kirchnerismo frente a su postura.

La elección de Zago como presidente de la comisión de Trámite Legislativo buscó destrabar la marcha del debate, frente a los intentos de Unión por la Patria de trabar el avance del dictamen del acuerdo con el FMI.

El momento en que Almirón votó en favor de Zago, su rival a golpes hace solo una semana

La reunión había comenado con discusiones. El kirchnerismo cuestionó la continuidad del senador libertario Juan Carlos Pagotto al frente de la comisión. Argumentó que se trataba de una presidencia rotativa y que este año le correspondía a la Cámara de Diputados.

El kirchnerismo propuso al exmacrista Nicolás Massot -un crítico acérrimo de la gestión libertaria- como nuevo presidente. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presente en la reunión, no podía dar crédito a la maniobra. “La presidencia le corresponde a La Libertad Avanza. Quieren romper todo, son unos irresponsables”, despotricó.

Ante la imposibilidad de Pagotto de seguir como presidente, el kirchnerismo buscó postergar la firma del dictamen. Los libertarios tuvieron entonces que buscar una alternativa. Encontraron en la figura de Zago, un libertario disidente, la posibilidad de reunir los votos suficientes para tener un nuevo presidente en la comisión. Pero para tener los votos necesarios, Almirón debía votar a favor de su contrincante pugilístico. “Los deportivos y las especulaciones no le sirven a nadie, voto por Zago, ¡viva la libertad carajo!”, exclamó para acallar las burlas kirchneristas.

De esa forma, Zago asumió la presidencia de la comisión y el debate pudo continuar.

Zago y Almirón se habían enfrentado el miércoles pasado con trompadas e insultos, mientras se definía si había quórum en Diputados para ratificar autoridades de la Comisión de Juicio Político. El jueves pasado, Zago, que fue presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) antes de ser desplazado, acusó al jefe de la Cámara, Martín Menem, de querer levantar adrede la sesión para no investigar al gobierno de Javier Milei por el caso $LIBRA.

En aquella oportunidad, la pelea comenzó cuando el kirchnerismo quiso ratificar a Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político. La iniciativa desató un escándalo al final de la sesión, ya que Zago siempre quiso que Pagano lidere la comisión, algo que le costó la presidencia del bloque de LLA. Justo cuando se estaba por definir el quorum, el líder del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Almirón protagonizaron un altercado físico y Menem levantó la sesión. Al día siguiente, Zago pidió disculpas.

INCIDENTES ADENTRO DEL CONGRESO 3

De todas formas, Zago criticó a Menem: “tiene que pedir disculpas”. “Tienen un problema interno que es ajeno a mi bloque, todo el día estuvieron pidiéndome que no de quorum. A mí me quisieron acusar de que quería destituir al Presidente. No. Nada más parecido al kirchnerismo. Me agarraron entre 20 personas, una cosa espantosa. Había mucho nerviosismo de algunos diputados de LLA. Nosotros en mi bloque votamos negativo por el juicio político, alguno está cubriendo a los delincuentes”, aseveró el legislador.

LA NACION