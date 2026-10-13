Dejan firme el procesamiento de Ricardo Nissen por impulsar acciones legales contra la empresa de Joe Lewis en Lago Escondido

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen por su embestida judicial contra la empresa de Joe Lewis en Lago Escondido.

La decisión fue tomada por mayoría por la Sala I del tribunal, que rechazó el recurso del extitular de la IGJ, procesado por abuso de autoridad.

Nissen fue titular de la IGJ durante el gobierno de Alberto Fernández y fue procesado como autor del delito de abuso de autoridad por las acciones que impulsó desde ese organismo contra Hidden Lake SA, la sociedad del magnate británico Joe Lewis, dueña de las tierras que rodean el Lago Escondido, en Río Negro.

El fallo fue firmado por los camaristas Daniel Petrone y Javier Carbajo, que rechazaron, con costas, el recurso de la defensa. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y se pronunció por apartar a dos jueces de la Cámara Federal del caso.

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Con el voto de la mayoría quedó firme en Casación la resolución del 16 de abril pasado, cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó el sobreseimiento de Nissen, lo procesó directamente y encomendó al juzgado de primera instancia fijar las medidas cautelares.

Según la imputación, Nissen y el subinspector Manuel Cuiñas Rodríguez abusaron de su autoridad al promover actuaciones que tenían por objeto perjudicar a Hidden Lake “por razones ajenas a sus funciones”.

El 18 de abril de 2022, Nissen firmó la Resolución Particular 393, con la que ordenó pedir la nulidad de la sociedad y la intervención judicial de su administración.

La IGJ reclamó además la liquidación de su patrimonio, que incluye los terrenos que encierran el Lago Escondido, y planteó que esos bienes podían incorporarse al patrimonio estatal para el fomento de la educación común.

Argumentó incumplimientos de la empresa respecto de sentencias firmes sobre el acceso al lago y los incidentes de febrero de 2022 en Río Negro.

El pedido fue rechazado por el Juzgado Comercial N° 16 y la Sala A de la Cámara Comercial lo confirmó el 14 de junio de 2022.

Pero el 1 de febrero de 2023, Nissen y Cuiñas Rodríguez volvieron a la carga con un pedido de intervención cautelar urgente y el desplazamiento total del directorio.

Como hecho nuevo, invocaron el viaje que en octubre de 2022 hicieron jueces, funcionarios y ejecutivos del Grupo Clarín “a la estancia de Joe Lewis”, algo que, según la IGJ, no se correspondía con el objeto agropecuario de la sociedad.

El juzgado desestimó ese segundo pedido porque no había una resolución administrativa que lo habilitara. Nissen la dictó el 23 de febrero de 2023 (Resolución 112), pero la Cámara Comercial volvió a rechazar la intervención el 4 de abril de ese año.

La defensa de Nissen sostuvo que actuó dentro de las facultades legales de la IGJ y que una eventual equivocación en su valoración correspondía al control administrativo o comercial, no al derecho penal.

Argumentó Nissen que no se probó el dolo directo que exige el artículo 248 del Código Penal ni se identificó qué interés personal o espurio lo habría guiado.

El día que Juan Grabois encabezó una protesta en Lago Escondido Twitter

Objetó que Irurzun se apoyara en un fallo del Superior Tribunal de Río Negro de agosto de 2023, posterior a ambas resoluciones.

También pidió la nulidad porque la Cámara lo procesó directamente, sin pasar por el juez de instrucción, lo que a su juicio violaba la garantía de la doble instancia.

Petrone admitió el recurso y concluyó que los agravios solo expresaban “una valoración diversa” de la prueba, sin demostrar arbitrariedad ni contradicciones lógicas.

Recordó además que el procesamiento es “solo un juicio de probabilidad”. Sobre el procesamiento dictado por la Cámara, sostuvo que ninguna norma se lo impedía y que la intervención de la Cámara de Casación preservaba la doble instancia. Su colega Javier Carbajo adhirió.

Slokar, en cambio, propuso anular el procesamiento, apartar a Irurzun y Farah del expediente y devolver el caso al juzgado de origen para que dictara un nuevo pronunciamiento, pero quedó en minoría.

La defensa hizo reserva del caso federal, por lo que podrá intentar llegar a la Corte Suprema.