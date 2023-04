“Dejen de mentir y gobiernen”: la oposición reaccionó ante las acusaciones del Gobierno de conspirar contra un nuevo acuerdo con el FMI

escuchar

Con el dólar por las nubes y una inflación que no da tregua, el Gobierno solo atina a hacer de Juntos por el Cambio el chivo expiatorio de sus propias torpezas en materia económica. Esta fue la lectura que realizaron distintos referentes del espacio opositor frente a las acusaciones que lanzó ayer el director argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, quien apuntó contra tres exministros del gobierno de Mauricio Macri por intentar boicotear un nuevo desembolso del organismo a nuestro país.

Si bien Chodos no dio los nombres, en el Gobierno dejaron trascender a medios cercanos al oficialismo que los economistas Alfonso Prat Gay, Hernán Lacunza y Guido Sandleris se comunicaron con autoridades del FMI para solicitarles que se abstengan de brindar asistencia financiera a la Argentina hasta que asuma el nuevo gobierno. En Juntos por el Cambio negaron las acusaciones y le reclamaron al Gobierno que en lugar de buscar culpables se dedique a encarrilar la economía.

“Háganse cargo del desastre inflacionario y social que armaron en vez de mentir e intentar enchastrar a otros”, escribió Prat Gay en su cuenta de Twitter. Igualmente indignado se mostró Lacunza. “No inventen conspiraciones para justificar fracasos propios. Gobiernen”, aleccionó el exministro de Hacienda.

Vendepatria el que le pide ayuda al FMI y vendepatria el que le pide que no ayude. Los K cada vez más patéticos.



Ni espiar saben, además: yo estaba invitado a las reuniones del FMI...pero no fui!

Ni pasé a buscar la credencial para ingresar: lo primero para chequear antes de… pic.twitter.com/7aF8Ff4wt6 — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) April 24, 2023

En Juntos por el Cambio buscaron minimizar el episodio de Chodos. “No hay que darle entidad ni tomarlo en serio. Chodos quedó muy pegado a [Martín] Guzmán, tal vez quiere congraciarse con [Sergio] Massa y por eso nos acusa, aunque no tiene ninguna evidencia porque es mentira”, insistieron.

Siempre es útil teoría conspirativa para explicar falencias propias.

Así, riesgo cambiario depende rumores del mercado; desembolso FMI de lo que presuntamente diga la oposición.

No atrasen tipo de cambio y rumor será inverosímil, cumplan con programa y desembolso garantizado — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) April 23, 2023

Al Gobierno le fueron funcionales las acusaciones de su representante en el FMI: el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, no tardó en replicarlas y calificar de “golpistas” a los opositores. “A la oposición no le importa incendiar la Patria para lograr sus objetivos. Son destituyentes y golpistas”, aseveró. Horas después se presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los tres economistas. La realizó el abogado Alejandro Kalbermatten, quien los denunció por “traición a la patria”.

En Juntos por el Cambio están convencidos de que estas acusaciones constituyen un acto desesperado del Gobierno para encubrir sus desvaríos en materia económica. “Esto es consecuencia de su ineptitud para manejar la economía y de procrastinar las soluciones estructurales que se deben instrumentar cuanto antes”, enfatizó el diputado Luciano Laspina (Pro), asesor principal del equipo económico de la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Martín Guzmán y Sergio Chodos, en julio de 2022

“Es un disparate, el oficialismo es burdo hasta para hacer acusaciones”, asestó, por su parte, el diputado Mario Negri, jefe del bloque de la UCR. “Acusa a Juntos por el Cambio cuando es el propio gobierno que se boicotea a sí mismo, se pega tiros en los pies cada vez que la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y La Cámpora reclaman romper con el Fondo”, retrucó.

Inquietud por la disparada del dólar

En las filas opositoras no preocupan tanto las acusaciones del Gobierno –a las que no les dan entidad– como la escalada del dólar y la incertidumbre financiera de los últimos días. “El ‘Plan Llegar’ de Massa ya hizo agua”, ironizó Negri. “Hoy estamos en un tobogán cuya aceleración no es una probabilidad sino, lamentablemente, una realidad”, sostuvo.

“Esta situación no se soluciona con parches financieros y cambiarios sino con cambios estructurales que este gobierno no está dispuesto a hacer. Por eso no queda otra alternativa que atravesar esta larguísima transición y esperar que el próximo gobierno saque de la Argentina de este modelo populista”, agregó Laspina.

Por su parte, los diputados de Evolución Radical Martín Tetaz y Alejandro Cacace advirtieron que, aun con la escalada del dólar, el tipo de cambio sigue atrasado, con el agravante de que faltan reservas en el Banco Central.

Martín Tetaz, en LN+.

“Este esquema puede generar una aceleración inflacionaria tranquilamente, la situación es muy delicada”, sostuvo Tetaz. Cacace, por su parte, agregó que la estrategia del Ministerio de Economía de reforzar el cepo y multiplicar los tipos de cambio solo busca ganar tiempo para no aplicar la solución de fondo, una devaluación de la moneda.

“Sabe que esto le generaría un enorme costo político, por eso eyectaron a [el exjefe de asesores] Antonio Aracre cuando lo propuso”, indicó.