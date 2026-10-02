Del cambio de intendente a la “crisis de seguridad”: la otra Mar del Plata que rodea al Coloquio de IDEA

MAR DEL PLATA.– Mientras dentro del Sheraton los empresarios discutieron durante tres días reformas, competitividad y cómo debería ser la Argentina dentro de veinte años, afuera hubo una preocupación bastante más inmediata. “Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte. Los ciudadanos están indefensos”, advirtió Patricia Bullrich durante el Coloquio de IDEA, que terminó este viernes. La inseguridad ya no es solamente una conversación entre vecinos: empezó a modificar negocios y a mover la política.

El jueves por la noche, el Coloquio se había corrido unos kilómetros hacia el puerto. Lo de Fran, sobre la avenida de los Trabajadores, estaba lleno. En las mesas había un CEO de una minera y ejecutivos de distintas compañías que habían llegado a Mar del Plata por IDEA. Afuera, la escena era otra: poca luz y trapitos entre los autos estacionados. La inseguridad también había empezado a colarse en las conversaciones.

Protesta de vecinos pidiendo seguridad en Plaza San Martín, Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Un empresario local contó a LA NACION que tomó una decisión que hasta hace poco no contemplaba: cerrar antes su laboratorio. Nunca lo habían asaltado. Los instrumentos son específicos, casi no tienen mercado de reventa y el establecimiento maneja poco efectivo. El problema eran sus empleados y la salida de noche. “Uno va viendo el deterioro, el aumento de la inseguridad, el temor de los vecinos”, explicó. “Por la seguridad personal de la gente que trabaja decidimos cerrar más temprano”.

Cinco homicidios en un mes; tres entraderas denunciadas en menos de 72 horas en la zona sur; vecinos golpeados dentro de sus casas. En agosto, tres asesinatos en menos de 24 horas habían provocado protestas y cacerolazos. En septiembre volvió a cambiar la conducción de la Policía Departamental: fue el cuarto jefe en dos años. Según los informes oficiales del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), en el primer semestre hubo 25 homicidios dolosos, frente a 17 en igual período de 2025, un aumento cercano al 47%. En el segundo trimestre hubo además 239 denuncias por robos y hurtos a comercios, 31% más que en los tres meses anteriores.

La reacción del poder económico local fue inusual. Más de 30 cámaras empresarias, sindicatos y colegios profesionales reclamaron respuestas y cuestionaron el “silencio de gran parte de la dirigencia política”. Después, empresarios y referentes de la ciudad hicieron una pregunta bastante más incómoda: “¿Quién gobierna hoy Mar del Plata?”.

“Mar del Plata está en una crisis de seguridad muy fuerte. Los ciudadanos están indefensos”, advirtió Patricia Bullrich Mauro V. Rizzi

El documento llevaba, entre otras, las firmas de Florencio Aldrey Iglesias, Marcos Cabrales, Claudia Álvarez Argüelles, Antonio Solimeno, Patricio Gerbi, Blas Taladrid, Luis Terry Artusa y Carlos Rottemberg. No reclamaba solamente seguridad: hablaba también de transparencia y reglas claras. Si Agustín Neme gobierna, sostenían, debía tener autoridad y autonomía; si Guillermo Montenegro conservaba influencia sobre las decisiones, eso también debía quedar claro.

Montenegro fue reelegido intendente en 2023, pero pidió licencia para asumir como senador bonaerense por la Quinta Sección. No renunció. Neme quedó al frente y buscó imprimirle una conducción propia. Lo hizo sobre unas cuentas complicadas: los últimos tres ejercicios de la administración de Montenegro terminaron con déficit. Sólo en 2025, el rojo financiero consolidado alcanzó los $16.268 millones. El primer presupuesto de Neme, por casi $522.000 millones, fue aprobado después de cuatro prórrogas.

La inseguridad terminó de enredar esa transición. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acusó a Montenegro de haber dejado “el municipio en banda” y lanzó una frase que se parecía demasiado a la pregunta de los empresarios: “No hay gobierno en Mar del Plata”.

Guillermo Montenegro en una reunión del Consejo del Pro Fabián Marelli

Bullrich introdujo durante el Coloquio otra pieza. Contó que habló del problema con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y dio por hecho un “desembarco” de fuerzas federales en Mar del Plata de cara al verano. No quiso formalizar ella misma el anuncio. “No lo quiero anunciar yo porque no me corresponde”, dijo.

La definición coincidió con movimientos menos visibles. Según pudo saber LA NACION, en las últimas semanas ganó fuerza la posibilidad de que Montenegro vuelva a hacerse cargo personalmente del municipio. Hay quienes consideran que su regreso podría ser inminente. La inseguridad aceleró esas conversaciones y en ellas aparece también un fuerte acompañamiento del Gobierno nacional.

El verano pone un plazo. Mar del Plata está a pocos meses de multiplicar su población, su actividad económica y su exposición nacional. Llegar a la temporada con una sucesión de hechos violentos y una discusión abierta sobre quién ejerce el poder tiene otro costo.

Protesta de vecinos en Plaza San Martín, Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Y mientras todos hablan de él, Montenegro no habla. No confirma que vaya a regresar ni lo descarta. Tampoco necesita recuperar un cargo que haya abandonado: se fue al Senado con licencia y conserva la posibilidad de volver a ejercer la intendencia.

Neme intenta afirmar su autoridad. Los empresarios preguntaron quién gobierna. La Provincia dijo que no gobierna nadie. Bullrich anticipó la llegada de fuerzas federales.

Montenegro guarda silencio.