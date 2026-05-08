Demian Reidel se defendió ante la Justicia y rechazó las acusaciones por los gastos con la tarjeta de Nucleoeléctrica

Demian Reidel, extitular de Nucleoeléctrica, se presentó hoy ante la Justicia y rechazó las acusaciones por los consumos injustificados que se realizaron con las tarjetas corporativas de la empresa estatal que maneja las centrales nucleares del país durante su gestión al frente de la compañía pública.

“No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa”, resaltó Reidel en un escrito dirigido al juez del caso, Sebastián Ramos.

El exasesor del presidente Javier Milei hizo su descargo después de que el fiscal federal Ramiro González lo imputara en la causa en que se investigan los gastos superfluos que fueron realizaron por autoridades de Nucleoeléctrica en distintas partes del mundo con plásticos de la empresa estatal.

Los datos surgieron del informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de preguntas de los legisladores. En ese marco se conoció el listado de gastos en discotecas en Madrid, compañías de servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo. Además, alrededor de 400 adelantos de efectivo por unos$56millones.

Los movimientos se registraron entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando el exasesor de Milei estaba al frente de la compañía.

Reporte tarjeta corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Hoy, Reidel se puso a disposición de las autoridades judiciales, designó como abogados a Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, y sugirió medidas de prueba en el expediente.

Si bien aún no fue citado a declarar, el exasesor de Milei argumentó que consideraba “indispensable” entregar “precisiones” a la Justicia sobre los consumos indebidos con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica.

En primer lugar, Reidel arguyó que en los resúmenes de su tarjeta personal que había sido provista por la empresa estatal no figura ninguno de los gastos denunciados. A su vez, sostuvo que sus consumos estuvieron vinculados a la logística por los viajes oficiales que realizó como titular de la empresa para participar en foros internacionales. Puntualizó que solo gastó en “hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios”. Y puso a disposición de la Justicia esos documentos.

“Quiero ser claro y categórico en cuanto a que en la tarjeta de crédito asignada al suscripto no constan consumos en free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico, así como tampoco se registran adelantos o retiros de efectivo”, indicó.

Reporte tarjeta corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Además, el exconsejero del Presidente puso énfasis en que la denuncia se basaría en “un reporte agregado de tarjetas corporativas” vinculadas a la cuenta N° 338402 de Nucleoeléctrica Argentina S.A., “sin individualizar al titular ni al usuario responsable de cada consumo”.

La actitud de Reidel, quien se presentó de manera espontánea ante la Justicia para dar explicaciones y prometió presentar documentación, marca un contraste con la postura de Adorni, quien eludir dar detalles sobre su patrimonio con el argumento de que podría interferir en la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y del juez Ariel Lijo.

En ese contexto, el exfuncionario resaltó que no estuvo a cargo del “control operativo, administrativo ni documental” de los consumos realizados con tarjetas corporativas por otras autoridades de la empresa. Y dijo que la “verificación, autorización y rendición” de esos gastos no corresponde a la presidencia del Directorio, sino a otras áreas de la empresa.

“La pretensión de atribuirme una responsabilidad penal por consumos ajenos, ejecutados con tarjetas de las que no era titular ni usuario, carece del más mínimo sustento jurídico e, incluso, lógico”, planteó.

Por último, Reidel sostuvo que, en caso de que prospere la investigación, propondrá una serie de medidas de prueba para “esclarecer” los hechos, como auditar cada operación realizada por las tarjetas corporativas y una pericia contable para separar los consumos que él hizo con el plástico de la empresa y los que realizaron el resto de las autoridades.

La semana pasada, el exasesor de Milei ya había salido a despegarse de los gastos injustificados con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica y reclamó que se investigue hasta “el último peso”. Lo hizo después de que trascendieran públicamente los consumos a partir de la presentación del informe de gestión de Adorni en Diputados.

Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal.

Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada.



Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignarmelo a mi es mala fe… — Demian Reidel (@dreidel1) May 1, 2026

Reidel consideró que las notas publicadas sobre el escándalo en Nucleoeléctrica “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa”. “Intentar asignármelo a mí es mala fe absoluta. Ante la denuncia, que se investigue hasta el último peso. Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar”, subrayó en su cuenta de la red social “X”.

Tras la difusión de la información, Juan Martín Campos, actual presidente de Nucleoeléctrica, eliminó la posibilidad de usar tarjetas corporativas para viajes.