Imputaron a Demian Reidel por los gastos con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica

El fiscal federal Ramiro González imputó a Demian Reidel, expresidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A, y pidió que se lo investigue gastos realizados con tarjetas corporativas de esa compañía en la que aparecen pagos a discotecas en Madrid, servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo.

Según pudo saber LA NACION, el fiscal decidió imputar a Reidel, cuya presidencia coincidió con estos gastos, por los posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El exasesor presidencial había asumido al frente de la empresa pública en abril de 2025 y dejó su cargo en febrero de este año, en medio de sospechas de sobreprecios en una licitación sobre un servicio de limpieza.

La denuncia fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, que entró al Congreso con La Libertad Avanza, pero se alejó del bloque y se distanció de los hermanos Milei.

Luego de que trascendiera la lista de los gastos injustificados de la empresa pública, Juan Martín Campos, actual presidente, anunció que se eliminó el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes.

En relación con el informe presentado sobre gastos realizados con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el último año, dichos consumos se realizaron en el marco de un esquema formal que cuenta con rendición obligatoria, por lo que todo gasto efectuado que no se… https://t.co/ovD3P4K4qN — Juan Martín Campos (@BioqJuanMCampos) May 1, 2026

El viernes pasado, Reidel negó haber usado tarjetas corporativas para gastos personales y reclamó que se investigue “hasta el último peso” gastado por los funcionarios con esos plásticos. “Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada”, escribió el exfuncionario en redes sociales.

Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal.

Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada.



Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignarmelo a mi es mala fe… — Demian Reidel (@dreidel1) May 1, 2026

Los gastos

La documentación está incluida en un anexo del informe de Jefatura de Gabinete, que contiene el “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, de la cuenta 338402. El documento, de 58 páginas, posee fechas, detalles de las operaciones, e importes en dólares y en pesos.

En el listado se mezclan consumos vinculados al rubro energético como “Nuclear Energy Institu”, “Zachry Nuclear Enginee”, “Org. of Canada Nuclear”, con decenas de consumos en hoteles, restaurantes, casas de ropa y gastos personales como peluquerías, perfumerías y cosméticas.

Uno de los conceptos que más se repite es el de “Duty Free”, con aparentes compras en tiendas de aeropuertos. Son 45 menciones por un total de US$5957 y $1,1 millones de pesos. La mayoría se concentra en tres fechas: 18 de enero de 2026 (US$1620), 7 de febrero de 2026 (US$1292) y 11 de febrero de 2026 (US$1665).

Reporte tarjeta corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El 6 de noviembre de 2025 se observa un gasto en “Delinas Tecnatom” (sería el buffete de esa empresa), y al día siguiente se pagaron US$22 en “S Bossi Peluqueros SL”, una peluquería madrileña, y US$70 a “Discotecas Amadis S L”, una firma también registrada en España. Los gastos en peluquerías se repiten en otras fechas. Además de S Bossi Peluqueros, aparecen visitas a una cadena identificada como Barbershop Tradicional.

El 26 octubre del año pasado, la tarjeta corporativa de la empresa pública refleja dos pagos a “Pub El Pirata” que suman US$765. Ese mismo día, también se registraron gastos en “Aldi Mendez Alvaro”, sucursal madrileña de una cadena de supermercados de bajo costo alemana.

La Gran Vía, icónica avenida madrileña, tiene su mención en el reporte. El local de ropa low cost Primark aparece con dos operaciones, que suman 178 dólares. El 27 de septiembre de 2025 fue la primera, luego de un gasto en “Taberna Las Brasas”, y la segunda ocurrió el 6 de noviembre del año pasado.

Reporte de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El informe de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica contiene pagos con varias aerolíneas como Air Europa, American Airlines o United, consumos arriba de los aviones, pero los montos más importantes se registran en hoteles y en una cadena de alquileres temporarios. Entre los hoteles, se observan pagos al “Hotel Mayorazgo”, en Madrid, “Facade Hotel Amsterdam”, “Hotel Du Parc Baden AG”, en Suiza, y “St Regis Hotel Singapor”, en octubre de 2025. En noviembre, se registraron operaciones con “Hotel Melia Castilla”, “Gale Miami Hotel and R” y “Windsor Leme Hotel”, cuyo nombre coincide con uno ubicado en Río de Janeiro.

En diciembre, el rastro de la tarjeta corporativa lleva la mirada al “Vienna Marriot Hotel” y el “Meliá Vienna”, en Austria. La fechas coinciden con una foto publicada por Reidel en la capital austríaca junto a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. La misma escena se dio el 28 mayo de 2025 en esa ciudad. Dos días después, la tarjeta registró un gasto de US$1772,17 en el Hotel Meliá de Viena.