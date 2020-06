Los padres de dos niñas apuntaron contra Emiliano Maldonado, cuya dimisión fue aceptada ayer por unanimidad Crédito: Concejo Deliberante de Río Gallegos

Mariela Arias Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2020 • 20:04

RÍO GALLEGOS.- El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, Emilio Maldonado (FPV), sobre quien pesan dos denuncias de abuso sexual a menores, hoy presentó su renuncia al cargo antes de la sesión extraordinaria que iba a separarlo del cargo. La sesión se realizó sin Maldonado y ante la presencia de los padres denunciantes, que dieron ante los concejales desgarradores testimonios.

Una de las denuncias tenía varios días de presentada en una seccional policial de la ciudad. Sin embargo, todo se precipitó durante el fin de semana, cuando, ante la inacción de la causa, la madre de la niña que habría sido víctima de los abusos decidió hacerla pública en las redes sociales. En horas, el concejal recibió tanto repudio como apoyo de otros funcionarios. Sin embargo los hechos se precipitaron cuando se presentó una segunda denuncia ante otra comisaría de la ciudad, sobre hechos ocurridos en 2018.

La carrera política de Maldonado, quien hoy a través de su renuncia se puso a disposición de la Justicia, se cortó abruptamente. La dos denuncias que pesan en su contra apuraron el pedido de renuncia del intendente kirchnerista Pablo Grasso . El jefe comunal primero le había pedido que se tome licencia, pero tras conocerse la segunda denuncia pidió la sesión que lo terminó apartando del cargo.

"Por medio de la presente me dirijo a ustedes a efectos de llevar a vuestra consideración mi renuncia a la banca de concejal a la que fuera elegido por voto popular, consciente que me debo al pueblo que depositó en mi su confianza. Considero esta la decisión mas acertada. Sin más y a entera disposición de la Justicia, me pongo a disposición de ustedes", fue el texto con el cual Maldonado renunció a su banca. La renuncia fuera aprobada por unanimidad.

Emiliano Maldonado Crédito: Concejo Deliberante de Río Gallegos

En ambas denuncias, el rol político de Maldonado jugó un papel preponderante. En uno de los casos, la mamá de una de las nenas compartía militancia en una unidad básica y, según la denuncia en Facebook, recibía ayuda y atenciones del concejal, ignorando el infierno que vivía su hija de 9 años. La mujer aclaró que ella mantenía una relación de amistad y respeto con Maldonado

Cuando la nena contó a su mamá lo que vivía, la madre fue a la Comisaría de la Mujer, que la trasladó a otra comisaría para hacer la denuncia. Sin embargo, los días pasaban y no recibió ni apoyo ni asistencia psicológica para su hija, lo que la impulsó a escribir el mensaje en Facebook, donde publicó copia de la denuncia que le hizo a Maldonado.

Este lunes, durante la sesión en el Concejo Deliberante, presidido por la concejal Paola Costa, compañera de lista de Maldonado, los concejales recibieron a las dos familias denunciantes.

En el segundo caso, el concejal también era amigo de la familia, pero los hechos ocurrieron en 2018. "Nosotros lo mantuvimos dos años (sin denunciar), fue un dolor muy grande para toda la familia. El loco estaba metido en política, quién iba a creer en nosotros. Yo soy de Barrio Evita, como él. El era mi amigo de años y nos hizo esto", detalló el padre de una niña.

Ante los concejales, los padres contaron que presentaron el tema en la escuela a la que asiste la niña cuando el concejal se sumó a la cooperadora escolar. Sin embargo la dirección de la escuela no actuó. "Es la sociedad que tenemos, tenemos que ir a Facebook para que haya Justicia", afirmó uno de los padres de las niñas. Ambas familias pidieron que el concejal quede detenido.