Denuncian a la esposa de Hugo Moyano de no pagar los sueldos en los sanatorios del Sindicato de Camioneros

La pelea familiar en el clan Moyano por el control del Sindicato de Camioneros no tiene visos de aflojar. Después de una batalla campal entre dos sectores antagónicos que expuso cómo repercute en las bases el enfrentamiento entre padre (Hugo) e hijo (Pablo), se dieron hoy una serie de protestas en los sanatorios del sindicato, que son administrados por Liliana Esther Zulet, la esposa del patriarca de 81 años.

“Zulet, no tenemos miedo: queremos nuestra plata. Paga”, decía uno de los carteles que se colgó en el sanatorio San Justo, que es propiedad del gremio. El personal de los sanatorios, que está afiliado en el gremio de Sanidad, activó hoy medidas de fuerza en reclamo de que se regularice el pago de los sueldos. “Hace unos días pagaron la mitad y cuando preguntas por el resto del sueldo no hay fecha“, dijo una delegada. Zulet no respondió a los mensajes de LA NACION.

La obra social para Moyano fue la viga maestra de los negocios de su imperio desde hace por lo menos dos décadas. Zulet fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio ahora un vuelco porque la obra social de los camioneros (Oschoca) se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica.

El último auxilio se lo dieron los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $20.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.

La administración del fondo de comercio de la obra social de camioneros la tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero. La propia Zulet se puso al frente de las gestiones con los médicos para evitar que renuncien en tropa ante la demora en los pagos y la falta de actualización salarial. En el Sanatorio Antártida, como el de San Justo, ambas propiedades del gremio y exhibidas como clínicas modelo y de alta complejidad, los servicios comenzaron a interrumpirse y la atención de pacientes dejó de ser diaria. Allí hoy cuelgan afiches con reclamos directos a la esposa de Moyano.

La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $26.617 millones, según las planillas a las que accedió LA NACION. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $50.000 millones de pesos, según fuentes sindicales.

El derrumbe de la obra social de camioneros como negocio, sumado a la falta de atención y recursos, que se dificulta aún más por el aumento de los costos, abrió un debate interno en el clan Moyano. Ya no les cierra seguir solventado a la prestadora médica con dinero ni propiedades del sindicato. No solo les dejó de redituar económicamente, sino que se complica el argumento contable, ya que son entidades con cuits diferentes, por lo que cualquier operación podría quedar bajo sospecha ante una mera inspección de la AFIP o de la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo que supervisa a las obras sociales.

Pablo Moyano, el número dos del sindicato y el hijo mayor de Hugo, fue uno de los primeros en criticar la gestión de Zulet. Su enfrentamiento viene desde hace años y ya ni siquiera se hablan. Las diferencias lo empujaron a enfrentarse también con su padre, que delega cada vez más funciones en su hijo menor, Jerónimo, de 25 años e hijo de Zulet.