Ian McKellen recordó un comentario que le hizo Alec Guinness, referido a la lucha por los derechos de la comunidad gay

A sus 48 años, en el año 1988, el actor inglés Ian McKellen compartió con el mundo que era homosexual. Desde ese momento, McKellen se convirtió en un portavoz muy importante para la comunidad gay y durante la últimas décadas, en más de una oportunidad se refirió a la falta de derechos que sufre ese colectivo. Por ese motivo, durante una reciente entrevista, el intérprete que compuso a Gandalf en las películas de El señor de los anillos, recordó una conversación que tuvo con uno de sus pares, Alec Guinness.

Alec Guinness Captura

En una charla con el medio The Guardian, el entrevistado se refirió a un encuentro con mantuvo con el actor que compuso a Obi Wan Kenobi en la trilogía original de Star Wars, y rememoró un diálogo que ambos compartieron décadas atrás, cuando McKellen apoyaba activamente las acciones del grupo Stonewall, que abogaba por la igualdad de derechos para la comunidad homosexual en Reino Unido.

“Me llevó a comer un almuerzo italiano en Pimlico y hablamos de esto y de lo otro, hasta que me dijo realmente el verdadero motivo de su invitación”, contó Ian, quien luego agregó: “Él había oído hablar de mi trabajo junto a Stonewall, un grupo que reclamaba ante los gobiernos del mundo por los gais y las lesbianas, para brindarles a ellos la misma igualdad de derechos que tiene el resto de la población”.

Monumento Nacional Stonewall Google Maps

En esa misma línea, el artista inglés luego agregó: “Él pensaba que de alguna manera era inapropiado que un actor se involucrara en asuntos públicos o políticos, y me aconsejó, casi que me suplicó, que me alejara”.

Por último, McKellen concluyó: “Era un aviso que venía de una generación mayor, y un consejo que no seguí”.

“Escuchen a sus corazones”

Ian McKellen Agencias

En una nota con la revista The Times of London, publicada en el transcurso del 2025, el actor Ian McKellen repasó su trayectoria profesional y su vida personal, y habló sobre su identidad sexual. Y en un tramo de esa charla, él expresó: “Jamás conocí a nadie que luego de salir del clóset, se lamentara al respecto. Me apenan aquellas personas famosas que sienten que no pueden hacerlo. Permanecer en el clóset no tiene sentido, no hay motivo para hacerlo. No escuchen a sus agentes, escuchen a sus corazones. Escuchen a sus amigos gays que lo saben bien. Salgan. Vengan hacia la luz”.

Más adelante, y sin alejarse del mundo de la actuación, McKellen agregó: “No puedo ni decirte la cantidad de jóvenes actores que conozco, que están aterrados con que su sexualidad sea revelada y que eso les signifique no ser elegidos para interpretar roles de heterosexuales. Eso es una mierda, y puedo inmediatamente pensar en cuatro actores que absolutamente ocultan su sexualidad. Es muy doloroso que ellos teman ser descubiertos”.

Ian McKellen como el mago Gandalf, uno de sus roles más importantes

En otro tramo de la charla, el intérprete subrayó que le resulta llamativo que no hubo en el Reino Unido ningún gay que fuera primer ministro o jugador de futbol profesional, y al respecto consideró: “En el deporte femenino esto no es un problema. Me imagino que los jugadores más jóvenes probablemente, como le sucede a los actores, reciben pésimos consejos por parte de sus agentes que están preocupados por sus ingresos. Pero el primer jugador de la Premier League que salga del clóset, se convertirá en el futbolista más importante del mundo, y tendrá infinidad de agencias rogándole por ponerle su nombre a los productos”.