Derrumbe en un edificio en Miami: Felipe Solá adelantó una posible hipótesis sobre el origen de la tragedia

Esta madrugada, una torre de condominios se derrumbó en la ciudad de Surfside, condado de Miami, ubicado al sur de Florida, donde las autoridades y los equipos de rescate intentan desde hace horas dar con sobrevivientes atrapados entre los escombros. Hasta ahora, desde que comenzaron las tareas de búsqueda, se ha registrado al menos un muerto producto del colapso. En este contexto, desde la sede neoyorquina de las Naciones Unidas, el canciller Felipe Solá se refirió al posible origen de la tragedia.

Durante una conferencia de prensa sobre las Islas Malvinas, tras su paso por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, Solá lamentó el suceso ocurrido en Miami, y dijo: “Se trata de una circunstancia muy desafortunada”. El funcionario del gobierno de Alberto Fernández explicó que el ingreso del agua de mar al edificio puede haber sido algo que provocó el derrumbe.

El trabajo de los rescatitas en el edificio colapsado en Miami-Dade, en EE. UU. Miami Dade Fire Rescue

“Habría ingresado agua del mar de forma subterránea”, aseveró Solá desde una sala de conferencias de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Fuentes de Cancillería detallaron a LA NACION que la potencial teoría fue informada por autoridades policiales de Miami al consulado de la ciudad. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado con certeza cuáles han sido las causas del derrumbe.

Aún no se ha establecido cuántas personas residían en el edificio o quiénes lo ocupaban al momento del siniestro. Al respecto, la comisionada del condado de Miami-Dade, Sally Heyman, informó que las autoridades no habían podido comunicarse con 99 vecinos que “presuntamente” habitaban el complejo. Sin embargo, sostuvo que no es claro si estas personas se encontraban en el lugar al momento del colapso. “No podemos saberlo a raíz de las vacaciones y otras cosas, así que todavía estamos esperando”, explicó a la CNN.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso a disposición del gobierno local los recursos federales. “La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está lista para responder al colapso del edificio en Surfside, Florida”, dijo el mandatario, según reportes del medio estadounidese. Se aguarda que el gobernador Ron DeSantis declare el estado de emergencia.

En concreto, el departamento de Bomberos de Miami habló de cerca de 55 unidades afectadas por el colapso de la torre. “Las unidades impactadas estaban en el corredor noroeste del edificio”, detallaron fuentes de la fuerza.

Argentinos desaparecidos

Luego de conocerse la tragedia en Miami, que hasta ahora registra un fallecido, fuentes de Cancillería confirmaron que había al menos 9 argentinos entre las personas reportadas como desaparecidas. Entre ellas se encuentran un cirujano plástico, identificado como Andrés Galfrascoli, de 45 años; su pareja, Fabián Núñez, de 55; y la hija de ambos, Sofía, de 6.

Minutos después de las 14, el vocero de Cancillería notificó a este medio que encontraron una persona de nacionalidad argentina con vida, quien se encuentra con buen estado de salud. “No está hospitalizado”, señaló el funcionario.

