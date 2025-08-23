Nicolás Vázquez contó que ya se divorció de Gimena Acccardi: “Respetarme”

Después de 18 años de relación, una telenovela, varias obras de teatro, casamiento, duras tragedias, dedicatorias en redes sociales e infidelidades, oficialmente Nicolás Vázquez y Gimena Accardi dejaron de ser marido y mujer. Luego de que ella admitiera públicamente que era la “responsable de haberse mandado la cag***”, el actor respaldó sus dichos y reveló que estaban tramitando el divorcio. Ahora, el mismo confirmó que firmaron los papeles y que el matrimonio llegó a su fin.

“Nos estamos divorciando, esa es la verdad. Siento que es lo más sano”, le dijo Vázquez el martes 19 de agosto a la prensa, luego de que unas horas antes Accardi reconociera en Sería increíble (Olga) que le fue infiel. Si bien ella admitió que su marido la perdonó y le dijo “yo te sigo amando, esto a vos no te define”, llevaban un año en crisis, esto fue la “gota que rebalsó el vaso” y los impulsó a tomar una decisión que, según sus propias palabras, probablemente deberían haber tomado antes.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se casaron en diciembre de 2016 Cuika Fotos

A partir de esto, en Intrusos (América TV) anunciaron que el jueves 21 de agosto los actores le pusieron fin al matrimonio de casi nueve años. “Confirmado ya firmaron esta mañana. Llegaron juntos a firmar, ya está todo arreglado. A partir de ahora, lo que factura Nico, va al bolsillo de Nico; lo que factura Gimena, va al bolsillo de Gimena”, aseguró Paula Varela.

Ahora, fue el propio Vázquez quien confirmó que efectivamente dejaron de ser un matrimonio. “Sí, ya firmamos el divorcio”, le dijo a las cámaras de LAM (América) mientras ingresaba al teatro Lola Membrives para hacer función de su obra Rocky. “Un beso enorme para toda la gente del piso. Dije que no iba a hablar más. Gracias por respetarme, a mí y a ella”, sentenció.

Nico Vázquez confirmó que con Accardi firmaron el divorcio (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Si bien esta vez el director limitó sus comentarios, esta semana habló abiertamente sobre el fin de su relación con Accardi. Entre otras cosas, reveló cuál fue el punto de quiebre en la relación del cual nunca pudieron reponerse. “Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar a eso. Estuvimos al borde de la muerte”, le dijo a la prensa. “Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y hoy lo veo con el diario del lunes… cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, llega un momento que sucede lo que sucede. Es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos y tenemos que entenderlo y no tenemos que juzgar tanto”, reflexionó.

Nicolás Vazquez habló de su separación de Gimena Accardi

Sus palabras hicieron referencia a una traumática experiencia que vivieron el 24 de junio de 2021 mientras estaban de vacaciones en los Estados Unidos. Un edificio del complejo Champlain Towers en Surfside, Florida, en el que se hospedaban, colapsó parcialmente y dejó un saldo de 98 víctimas fatales. Esa noche volvieron de cenar, estacionaron el auto en la cochera, subieron al lobby y por una mera cuestión de segundos lograron escapar con vida.

“Estas cosas que te van sucediendo fuertes, feas y desagradables nos pasan a todos: esto de Miami no, con muy poca gente lo puedo compartir. Es todos los días entender y recorrer que fue por seis o siete segundos que estoy acá”, sostuvo Vázquez un año después de la tragedia en diálogo con Ángel de Brito. “Es un agradecimiento con mezcla de tantas preguntas. En ese momento nos pasaba ‘¿por qué a nosotros de vuelta?’, que veníamos de recuperarnos de otras cosas”, cuestionó. Antes del derrumbe, la pareja vivió otras dos situaciones que los marcaron a fuego. En 2013, la actriz perdió el bebé que esperaban y el 16 de diciembre de 2016, solo seis días después de su casamiento, murió Santiago Vázquez, el hermano menor del actor, durante unas vacaciones con amigos en Punta Cana.