Nicolás Vázquez reveló cuál fue el punto de inflexión en su pareja con Gimena Accardi: “Un antes y un después”

“En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“. Con esas palabras, Gimena Accardi reconoció el martes en su programa de streaming Sería increíble (Olga) que le fue infiel a su marido Nicolás Vázquez. Si bien la separación se hizo pública a principios de julio, ahora se conocieron nuevos detalles. Durante la tarde, el actor rompió el silencio y además de respaldar los dichos de su ex, reveló que ya iniciaron el proceso de divorcio. Aunque reconoció que estaban en crisis, admitió que hubo un punto de quiebre en la relación del cual nunca pudieron reponerse.

“Para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar a eso. Estuvimos al borde de la muerte”, dijo Vázquez. “Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y hoy lo veo con el diario del lunes… cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, llega un momento que sucede lo que sucede. Es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos y tenemos que entenderlo y no tenemos que juzgar tanto”, reflexionó.

Nicolás Vazquez habló de su separación de Gimena Accardi

Cuando Vázquez menciona “lo de Miami”, hace referencia a una traumática experiencia que vivieron el 24 de junio de 2021 mientras estaban de vacaciones en los Estados Unidos. Un edificio del complejo Champlain Towers en Surfside, Florida, en el que se hospedaban, colapsó parcialmente y dejó un saldo de 98 víctimas fatales. Esa noche volvieron de cenar, estacionaron el auto en la cochera, subieron al lobby y por una mera cuestión de segundos lograron escapar con vida. “No entendíamos qué pasaba, no sabíamos si era un tornado, un ataque, era lo más parecido a una película, empezamos a correr junto con tres o cuatro personas que había, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Ahí entendimos que se había caído parte del estacionamiento con muchos autos hundidos y alarmas sonando; y Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarla [...] Entonces se escucha un estruendo imposible de relatar porque no lo habíamos escuchado jamás en nuestras vidas. Era como en las películas, como un terremoto, un ataque, lo que ven en las imágenes”, relató el actor tras la tragedia.

En 2021, Vázquez y Accardi estuvieron en el edificio del complejo Champlain Towers de Surfside que colapsó parcialmente; lograron salvarse de milagro Gerald Herbert - AP

A un año después del trágico acontecimiento, el actor le reconoció a Ángel de Brito durante una entrevista que no podía entender lo que pasó, que era algo que se veía en las películas y le resultaba muy fuerte de comprender. “Estas cosas que te van sucediendo fuertes, feas y desagradables nos pasan a todos: esto de Miami no, con muy poca gente lo puedo compartir. Es todos los días entender y recorrer que fue por seis o siete segundos que estoy acá”. Entre lágrimas, Vázquez cuestionó: “Es un agradecimiento con mezcla de tantas preguntas. En ese momento nos pasaba ‘¿por qué a nosotros de vuelta?’, que veníamos de recuperarnos de otras cosas”.

La profunda emoción de Nico Vázquez al hablar del derrumbe de Miami: 'Todavía me eriza la piel'

Antes del derrumbe, la pareja vivió otras dos situaciones que los marcaron a fuego. En 2013, la actriz perdió el bebé que esperaban y el 16 de diciembre de 2016, solo seis días después de su casamiento, murió Santiago Vázquez, el hermano menor del actor, durante unas vacaciones con amigos en Punta Cana.