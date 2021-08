Dura crítica de Horacio Rodríguez Larreta a Alberto Fernández por su defensa a la docente militante

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó con dureza al presidente Alberto Fernández por su respaldo a la docente que fue filmada increpando a un alumno que cuestionó al kirchnerismo. Tras una ola de repudios de referentes de la oposición, el alcalde se mostró sorprendido e indignado por las declaraciones del primer mandatario, quien consideró que le parecía “formidable” el debate que mantuvo la maestra con el estudiante.

“La verdad que es increíble. Sinceramente, no me sale otra palabra. Queremos que los alumnos estén en el aula para aprender, no para que los adoctrinen o para que vayan a hacer político. Nadie puede avalar este tipo de cosas, que no tiene nada que ver con lo que necesitan los chicos”, expresó Larreta, durante un acto en Junín, donde acompañó a Diego Santilli (Es Juntos), su candidato en Buenos Aires, en la presentación de propuestas para el campo y la agroindustria.

El jefe de gobierno recordó que en abril pasado la Ciudad llevó el conflicto por las clases presenciales hasta la Corte Suprema de Justicia cuando el Gobierno dispuso el cierre de los colegios por la suba de casos de coronavirus.

“Soy un defensor del debate, pero no se puede usar el aula para hacer política. Es muy grave que el Presidente piense eso. Nosotros queremos otro país”, señaló el alcalde porteño.

Horacio Rodríguez Larreta habla sobre el caso de la maestra de La Matanza

Más temprano, el Presidente opinó sobre el video viral en el que una docente increpa a un estudiante por cuestionar al kirchnerismo. “Que haya tenido ese debate es formidable, abre la cabeza”, remarcó en diálogo con Radio 10.

“Ayer escuchaba un enorme cuestionamiento a una maestra que se tensa en un debate con un alumno. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires hace 37 años y siempre he dicho que lo más importante que un profesor tiene que hacer es sembrarles dudas a los alumnos”, añadió.

“Si esa maestra que discutió tan acaloradamente le puso 1 al alumno como consecuencia de la discusión, es reprochable. Pero que haya tenido ese debate es formidable, porque abre la cabeza e invita a pensar”, afirmó.

LA NACION