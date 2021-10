El Gobierno minimizó las críticas del kirchnerismo y busca retomar la “agenda positiva”

El día después de las durísimas críticas que recibió en el acto del 17 de octubre por parte de miembros del propio oficialismo, el presidente Alberto Fernández decidió no ahondar las diferencias que lo separan de ese sector, que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner y que, entre otros pedidos, reclamó no pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y “estar demasiado cerca de los ricos”. De todos modos, y a través de distintos referentes, el Presidente dejó en claro durante la jornada que no dejará que ese sector lo “condicione” a la hora de decisiones cruciales , antes y después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo.

“ Hebe de Bonafini y Amado Boudou no gobiernan. Y no necesariamente representan lo que quiere Cristina” , contestaron, lacónicos, desde la Casa Rosada. Junto con la condena a los daños contra el memorial de piedras ubicadas en Plaza de Mayo y que recuerdan a víctimas del Covid-19, voceros oficiales del albertismo hicieron un llamado a la “calma” interna y en defensa de la gestión.

“Hay que bajar los decibeles, no enojarnos, no podemos contestar fuego con fuego, eso nos lleva al abismo”, afirmó el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, en declaraciones radiales. También estableció diferencias entre “los que hablan desde la tribuna” y “los que están en la cancha”, en clara referencia a las críticas, que conspiraron contra la presencia del Presidente a un acto al que inicialmente había convocado.

En su debut como portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti afirmó que el Presidente “nunca había pensado ir” al acto, aunque distintos voceros oficiales habían anticipado que Fernández pensaba anunciar allí el plan quinquenal de construcción de medio millón de viviendas, finalmente prorrogado para mañana. En el acto de ayer en la Plaza de Mayo, cabe aclarar, estuvieron presentes ministros del Gobierno y los principales candidatos del Frente de Todos en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Alberto Fernández y Hebe de Bonafini, en 2020 archivo

“Me pareció un espanto, me siento identificado con ese recuerdo porque perdí familiares en la pandemia, de ninguna manera puedo apoyar lo que hizo un grupito”, afirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en relación a las muestras de vandalismo contra el recordatorio. La postura fue idéntica a la repetida por Cerruti y otros voceros del oficialismo, como para que no queden dudas de la posición oficial. También el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, condenó los actos de vandalismo frente al memorial de homenaje a los fallecidos.

Las dos personas que arrancaron los carteles en la Plaza están equivocadas y no representan el espíritu de la convoctaroria de hoy. Se vivió una hermosa jornada, llena de amor y lealtad, por eso lamento que ese hecho empañe un encuentro pacífico de miles de argentinos. — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) October 18, 2021

Luego de una mañana de cabildeos, y en tren de no “generar competencia entre actos”, el Presidente decidió no asistir tampoco a la movilización de la CGT, en la que reinó un clima diferente y se escucharon consignas de apoyo a su gestión.

Equidistante de ambos actos, Fernández se centró en la agenda del día, que incluyó su presencia en la prórroga del sub régimen industrial en Tierra del Fuego; la monetización de la Tarjeta Alimentar en la AUH, la recomposición salarial a científicos anunciada por el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y avances en el acuerdo de Precios Cuidados, a cargo del flamante secretario de Comercio, Roberto Felletti.