Alberto Fernández negó que se sumen restricciones al dólar y le respondió a Cristina por el déficit

MÚNICH (Enviada especial).- En el final de la conferencia de prensa con la que selló su paso por la Cumbre del G-7 en Alemania, el presidente Alberto Fernández negó que se vayan a tomar más medidas restrictivas en torno al dólar . A más 12.000 kilómetros de distancia, el mandatario volvió a avalar las decisiones de dos funcionarios muy cuestionados por el kirchnerismo: el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Teniendo como disparador que hoy se tomaron en Argentina distintas medidas para limitar las importaciones, Fernández fue consultado sobre si evaluaba la posibilidad de sumar restricciones, por ejemplo, sobre el dólar tarjeta. El mandatario buscó imprimirle contundencia a su respuesta: “ No, hoy se tomaron las medidas. Ya las explicó el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Eran medidas que ya veníamos pensando desde antes y estábamos esperando que el directorio del Fondo aprobara el primer trimestre para aprobarlas porque hubieran significado un cambio de condiciones respecto a lo que el Fondo había visto”.

“Van en el sentido de que se puedan recuperar reservas, que es un objetivo importante, y también poner en orden las cuentas públicas, porque nosotros no creemos que se pueda vivir eternamente con déficit fiscal: así que eso hay que tratar de corregirlo paulatinamente, no hay que hacerlo salvajemente”, agregó, para continuar: “ Hay que hacerlo sin ajuste, el ajuste no lo tiene que hacer la gente , la economía tiene que mejorar pero el Estado tiene que hacer su parte y ese es el sentido de las medidas que se tomaron”.

En la primera parte de sus declaraciones, Fernández se refirió a los pormenores de la Cumbre, a la que llegó como invitado este domingo y de la que partirá hoy para regresar a la Argentina. “Fue muy importante porque pude traer la voz del continente, pude plantear cómo el continente padecía los efectos [de la guerra en Ucrania]”, sostuvo, para agregar: “Esta guerra está trayendo un problema a la economía global que es indiscutible: el aumento de precios de la energía. Parece ser el prolegómeno de una hambruna que puede afectar, según la FAO, a 300 millones de habitantes”. Destacó que pudo plantear su opinión “sobre los temas que se trataron”.

“Dije que el mayor problema es la guerra; el segundo es el orden económico internacional, que genera la pobreza. Manifesté el compromiso de la Argentina con el tema climático, lo injusto de cómo se plantea ese problema en el mundo. El hemisferio sur es proveedor de oxígeno y a la hora de ordenar el desorden que otros crearon, nos exigen y no nos dan herramientas para poder hacerlo”, agregó.

“Hablamos también de la importancia de igualar los géneros. Pudimos reclamarle al mundo industrializado que por favor presten atención a la realidad de la periferia”, insistió el Presidente, para destacar las reuniones bilaterales que compartió y resumir: “Me voy satisfecho y preocupado. Satisfecho porque pude traer el cometido que me había fijado, traer la voz de otro lugar del mundo que en estas reuniones nunca se escuchan. Pude expresar el compromiso que Argentina tiene para expresar la paz”.