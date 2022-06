Ante empresarios, Bullrich dijo que está dispuesta “a negociar con todos”, pero confesó que le fue “mal” en la Bolsa

CÓRDOBA.- Patricia Bullrich, presidenta de Pro, planteó un discurso de tono electoral ante empresarios cordobeses. Asipirante a competir para llegar a la Casa Rosada, enfatizó que hay necesidad de “decisión, coraje y claridad conceptual” para hacer la transformación que la Argentina necesita. “Lo que hoy sufre el país con este Presidente que no es presidente requiere de una velocidad de cambio que lo torne irreversible. Estoy dispuesta a negociar con todos, pero no hasta que el cambio deja de serlo ”, señaló la dirigente macrista.

Invitada por la Bolsa de Comercio de Córdoba, Bullrich repitió: “Tenemos que ser Cambiemos y no ‘Sigamos’. Tenemos que generar todas las reformas necesarias; si tenemos que ir a un plebiscito para ganar, además de las elecciones, lo tenemos que hacer. La velocidad de las decisiones es importante ya que junto a la ética y a la austeridad nos dará lo necesario para hacer las transformaciones”.

No quiso hablar de candidaturas y señaló que estará a donde la gente “la lleve”. Sí, en cambio, criticó la idea de la Fundación Mediterránea de que “un plan puede ser para cualquiera”. Fue su respuesta a la reunión del economista Carlos Melconian, presidente del Ieral, con Cristina Kirchner y sus explicaciones de que el encuentro es parte de los que viene desarrollando con diferentes referentes políticos.

En su exposición, la dirigente macrista indicó que si hay próxima gestión, impulsará una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central . “No lo hicimos en nuestra administración y fue un error -sostuvo- Vamos a tener que anclar nuestras reservas afuera del país para que nadie meta la mano allí. Es un mecanismo extremo ¿Vamos a seguir regalando los dólares de los argentinos que producen? Es duro pero es necesario”.

Patricia Bullrich, ante empresarios de la Cámara de Comercio que los Estados Unidos tiene en el país

“Para movilizar la economía tenemos que permitir transacciones en dólares, que no es la dolarización -describió-. Sí la posibilidad del uso de las dos monedas y así liberar de los cepos y que cada argentino pueda hacer lo que quiera con su dinero”.

Acompañada por Guido Sandleris, expresidente del Banco Central y asesor estratégico de la Bolsa, afirmó que el propuesto por Bullrich es un mecanismo “posible” aunque aclaró que “se puede pensar en otros” y apuntó a que se debe generar “confianza para que la gente invierta en la Argentina”.

Cuando se refirió al dólar y a las inversiones, Bullrich contó que “una vez” invirtió “en la Bolsa” y le fue “mal”. Pero no se detuvo allí. “Nunca más”, subrayó, sobre la posibilidad de invertir en la bolsa, ante los empresarios reunidos -precisamente- en la Bolsa de Comercio. “Disculpen”, deslizó .

“Miedo escénico”

A lo largo de su presentación y ante las consultas de los empresarios, Bullrich insistió que se necesita un liderazgo “que no solo genere confianza sino que se anime a derribar las barreras. Es necesario que no tenga miedo escénico a los cambios que se necesitan y que siempre van a ser difíciles”.

Sin mencionarlo a Javier Milei -quien habla de “casta” política-, la titular de Pro señaló que no habrá “credibilidad” en ningún dirigente “sino se acaban los privilegios. La política no es una clase; tiene que ser la construcción de generarle a los demás la confianza de que el político tiene que tener la austeridad necesaria para terminar con los privilegios que se fueron construyendo durante años. No hay política sin ejemplaridad. Hay que acabar con la doble moral para poder exigirle a la sociedad un compromiso”.

También habló de planes sociales, ratificó que es partidaria de “discontinuarlos”. También rechazó que los gestionen los gobernadores o intendentes. “Veinte años de planes y solo el 0,5% de los que tuvieron un plan entraron a un empleo o se recibieron en la facultad. Hemos mantenido aplastada a la gente”, indicó. Se mostró a favor de un seguro de desempleo por un tiempo límite.