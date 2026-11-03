Desde el Gobierno descartan que el Papa quiera dejar un mensaje sobre la política local en su visita

Mientras la Argentina se prepara para la llegada del papa León XIV este fin de semana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, habló sobre la mirada del Gobierno de cara a la visita del Sumo Pontífice y adelantó que el líder de la Iglesia Católica no buscará transmitir un mensaje político durante su estadía en el país.

“Ellos no tienen la intención de dar un mensaje político: van a hablar de temas de la Iglesia que tienen que ver con lo pastoral, con la protección de los vulnerables, con la pobreza... ¿De que otro tema hablaría la Iglesia?“, consideró la funcionaria mileísta este martes.

Pettovello explicó que, debido a su rol en el ministerio, tiene una “relación fluida” con el episcopado y que fueron ellos los que le anticiparon la línea discursiva del Papa. “Hacer cualquier interpretación política direccionada al Gobierno es no conocer al Vaticano y la labor y responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo”, remarcó.

Sandra Pettovello Soledad Aznarez - LA NACION

La ministra mantuvo un encuentro con el Papa previo a que se confirmara su visita a la Argentina durante una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del evento “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, en julio de este año.

Este martes, en diálogo con radio Mitre, subrayó: “De ninguna el Papa va a venir a hacer un comentario de la política local. El problema es de los actores que quieren hacer política con una visita pastoral”.

Por otro lado, Pettovello se refirió a las supuestas críticas de la Iglesia Católica hacia el gobierno del presidente Javier Milei por la situación económica actual. “Los obispos no están en desacuerdo con la labor que viene haciendo el Ministerio de Capital Humano, más allá de que siempre hay algo para mejorar. No hablo de otras carteras…“, deslizó y añadió: ”En cuanto a lo que se maneja en Capital Humano, no hay quejas. Por supuesto que saben que seguimos trabajando y la tarea no está hecha. Hay un diálogo interesante. Me escuchan y los escucho, la relación es buena y fluida"

“No me reclaman mayor atención a los vulnerables, es una generalidad hacia todos. La Iglesia dice lo que tiene que decir, como el Papa. Eso es una mala interpretación de lo que dicen. Si le preguntan a un obispo sobre la morosidad, por ejemplo, qué va a decir: ‘Uh, si, qué mal la morosidad’ y no es direccionado al Gobierno. Si la mala relación no existe, por qué seguir insistiendo con eso”, insistió.

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