La breve felicitación de Andrés “Cuervo” Larroque a Alberto Fernández por su visita a Milagro Sala

En medio de la interna oficialista, el ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió hoy a la visita del presidente Alberto Fernández a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y le dedicó una particular felicitación.

“Muy bien, Alberto Fernández”, expresó Larroque por Twitter. De forma concisa, pero contundente, el titular de La Cámpora, celebró el accionar del Presidente quien viajó a Jujuy y visitó esta mañana la líder de la Tupac Amaru, internada desde el lunes, por una trombosis venosa, en la clínica Los Lapachos.

El mensaje de Larroque se da luego haber criticado en más de una oportunidad la posición política del mandatario sobre diversas cuestiones y en torno a las tensiones con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Hay una mirada que pone el acento en la justicia social y en las transformaciones de fondo y otra más moderada. Alberto, si querés, expresa esa mirada más moderada, pero la historia también nos dice que esas perspectivas nunca terminaron funcionando”, había advertido Larroque, la semana pasada.

En aquella oportunidad, el titular de La Cámpora se había referido también al vínculo entre Fernández y Cristina Kirchner. “Todo es solucionable. Me parece que en las últimas semanas hubo gestualidades e intentos. No alcanza, pero hay que seguir trabajando, porque no es un problema personal entre ambos, sino de la República Argentina y hay que poderlo resolver”, resaltó Larroque días atrás.

La visita de Fernández

La relación con Sala,ha sido una de las diferencias entre el mandatario y la vicepresidente. A pesar que la líder de la Tupac Amaru tuvo un estrecho vínculo con las administraciones kirchneristas, criticó al Presidente en reiteradas oportunidades por una supuesta falta de atención del Gobierno al respecto de su situación judicial.

En tanto, Cristina Kirchner brindó un contundente aplauso destinado a la líder de la Tupac Amaru, en su última aparición pública desde Avellaneda para un acto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), cuando el secretario general del gremio, Hugo Yasky, sostuvo: “Para nosotros hay también una compañera que no quiero dejar de nombrar, que ahora estaría acá con nosotros, la compañera Milagro Sala. Le mandamos desde acá un abrazo fraterno para volver a reclamar su libertad”.

Sin embargo, tras su visita a Jujuy Fernández denunció que hay una “clara persecución” contra la dirigente social. Y en ese sentido reclamó: “Les pido por favor a los tribunales provinciales y a la Corte Suprema que empiecen a enmendar las barrabasadas que se hicieron”.

En conferencia de prensa, el mandatario aclaró que este no es “un compromiso nuevo” para él y recordó que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue abogada de Sala antes de ingresar en el Ejecutivo.