Desde la Ciudad respondieron a las críticas de Rodríguez Larreta, que se lanzó como candidato

Este martes la vocera del gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, respondió a las críticas que realizó el exjefe porteño Horacio Rodríguez Larreta a la gestión de Jorge Macri en su anuncio de lanzamiento como candidato para las elecciones de este año. La funcionaria calificó los dichos como “injustos” y afirmó que durante su administración el distrito era un “infierno” de manteros y piquetes.

“Es injusto, nos sorprende la agresividad del ataque, sobre todo porque muchas personas que trabajaban en su equipo ahora trabajan con nosotros. Como vecina, recuerdo el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros después de la pandemia”, indicó Alonso esta mañana en diálogo con Radio La Red. Y continuó: “Como vocera quiero decir que estamos muy ocupados y preocupados en resolver los problemas de todos los días, que son siempre muchos, en pensar una ciudad y planificarla; que no estamos para discutir con el señor Larreta”.

En ese contexto, volvió a cuestionar al exjefe porteño. “Hay demasiadas incógnitas y habría que preguntarle a él por qué lo hace en este momento, por qué ahora, para qué y cuál es el objetivo. Para nosotros y para muchos de los porteños esto es una sorpresa, es un poco inentendible”, aseguró.

“Gobernamos la Ciudad, Jorge ganó con mucho apoyo, sabemos de los desafíos que tenemos y los enfrentamos todos los días, desde la seguridad, el ordenamiento urbano, el desarrollo económico y la educación. Eso es lo que nos concentra el 99,9% del tiempo, el resto son discusiones de políticos que no nos preocupan demasiado”, aseveró. En tanto, aseguró que la discusión electoral por las candidaturas iba a ser “dentro de algunas semanas” y no ahora. “Evidentemente algo le pasó a Larreta y lo tiene que explicar. Tiene que contar qué hizo en su gestión con los manteros, los piquetes, que les explique a los padres por qué los niños durante la pandemia no pudieron ir a la escuela”, apuntó Alonso.

La respuesta de la Ciudad llega luego de que el lunes Larreta confirmara que será candidato para las elecciones legislativas de este año -sin especificar si a la Legislatura porteña o el Congreso nacional- con críticas a la gestión de Macri en el distrito. En una extensa carta en redes sociales, la que tituló “Vuelvo”, el exjefe de Gobierno escribió: “Una y otra vez [los vecinos] me confirman aquello que todos percibimos: la Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo”.

Además, cuestionó al expresidente [y primo del actual jefe de Gobierno] Mauricio Macri por la identidad de Pro, partido que Larreta también fundó: “Lamentablemente, Pro ha perdido su identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad lo perdiste todo”.

El exprecandidato presidencial señaló también que ya no “reconoce” a la Ciudad y que todos los días elige un barrio distinto para recorrerlo y hablar con los vecinos, quienes le advierten, según él, que “las cosas no están bien”. “Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas”, insistió y apuntó contra Jorge Macri por la fuga de presos de comisarías porteñas: “Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos”.

Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 24, 2025

En ese contexto, Larreta sumó: “A diario escucho vecinos que extrañan aquella Buenos Aires. Y me cuentan que antes las cosas estaban mejor. Hasta me lo dice gente que no nos votó. Esos mensajes me conmueven. Me hacen sentir que todo aquel trabajo valió la pena y que hoy es una referencia para muchísimos porteños. Lo que nos hizo diferentes fue la buena gestión. Aquello que fuimos, nuestra razón de ser, hoy parece apenas una sombra. Me duele mucho escucharlo. Me duele verlo. ¿Cómo no me va a doler si esta ciudad es una parte importantísima de mi vida?”.

Fue en ese marco que el exjefe de Gobierno dijo que se presentará para debatir por la Ciudad que “los porteños merecen y que hoy está degradada”. Marcó que va a participar de las elecciones con un “gran” equipo: “Queremos volver a trabajar juntos: involucrarnos, escuchar, comprometernos y hacer de Buenos Aires otra vez una inspiración para el mundo. Una sola persona no es suficiente para el enorme trabajo que hay por delante”.

“Nuestro compromiso es el de siempre: queremos ayudar a vivir mejor. Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro. Por eso volvemos. Por eso vuelvo”, cerró.

Críticas a Bullrich

En otro tramo de la entrevista, Laura Alonso apuntó contra la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, por haber apuntado contra el gobierno de la Ciudad ante la fuga de presos de las comisarías. Los cruces se vinculan a quiénes tienen la responsabilidad sobre los detenidos en comisarías y alcaldías porteñas, en medio del traspaso del servicio penitenciario de Nación a Ciudad.

“Quiero dejar algo en claro. Como el servicio penitenciario es federal y no se ha transferido, los presos tienen que estar en cárceles federales. La Ciudad tiene un agravamiento en las alcaldías desde el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Larreta. No se llevan a los presos que corresponden. Habría que preguntarle a Bullrich por qué este ataque furibundo al jefe de Gobierno y a la ciudad de Buenos Aires”, dijo la vocera porteña.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Ricardo Pristupluk

Y agregó: “¿Qué le pasa a Patricia con la Ciudad, qué les pasan a los políticos con la Ciudad? Son los primeros porteños, y de repente cambian su posición política y se vuelven los enemigos”.

Además de aclarar que el distrito “mantiene conversaciones” con varios ministerios nacionales, Alonso aseguró que la Ciudad “siempre ha demostrado la voluntad de diálogo y resolución”. En ese contexto, insistió: “La Ciudad se está haciendo cargo de casi 2500 presos en comisarías y alcaldías que no son cárceles, nuestros policías están cuidando presos cuando deberían estar cuidando a los vecinos y la Ciudad financia todo este operativo con nuestros impuestos. Ni siquiera el Gobierno le está transfiriendo fondos a la Ciudad para cubrir el costo de cuidar a sus presos. Las provincias tienen cárceles provinciales y servicio penitenciario provincial, a diferencia de la Ciudad. Es responsabilidad del Gobierno hasta que no nos traspase los recursos”.

