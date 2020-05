"La deuda no es el problema central de la Argentina", dijo el exvicepresidente en una charla coordinada por el sociólogo Atilio Borón; también participó Silvia Rojkés, cuñada de José Alperovich Crédito: Captura de video

El exvicepresidente Amado Boudou , detenido en su domicilio como parte de la condena en la causa Ciccone, brindó una conferencia virtual en la que minimizó el peso de la deuda externa, criticó al capitalismo y analizó el impacto del coronavirus en la economía mundial.

En una conversación moderada por el sociólogo Atilio Borón, el exvicepresidente aseguró que "la deuda no es el problema central" de la Argentina, pero evitó confrontar con el gobierno de Alberto Fernández. "No era un problema antes de la pandemia y mucho menos durante la pandemia. Pero entiendo que la coalición [el Frente de Todos] tiene distintas composiciones y el Presidente lo puso de entrada [en agenda]. No es que se le ocurrió ahora. Es un tema importante pero no el más importante", insistió.

Al justificar su afirmación, el exvicepresidente dijo que en el mundo pospandemia habrá una preocupación mayor a la que hacer frente: la caída de los precios de las commodities . "Tengo una previsión que no me gusta nada. El nuevo mecanismo de extracción de valor [del capitalismo] va a ser la depresión del precio de los commodities en los tiempos que vienen. No hay espacio para tasas de interés altas. La dictadura del capital va a buscar un mecanismo de reconversión a través de commodities con precios deprimidos" .

El futuro del capitalismo

En ese sentido, Boudou cuestionó con dureza al capitalismo y al neoliberalismo, al que acusó de ser "incompatible con la democracia" y al que comparó con el macrismo.

"Vivimos en naciones pseudo democráticas donde los gobiernos, cuando tienen toda la buena intención, se ven sometidos a presiones descomunales para no salirse de molde. Ese sería el gobierno de Cristina. Y en el peor de los casos es cuando están cómodos en ese funcionamiento no democrático, como el de Macri, cuando en cuatro años tuviste resultados destructivos para nuestro país", dijo en la conversación por la plataforma Zoom de la que también participó Silvia Rojkés, exministra de Educación de Tucumán y cuñada del exgobernador José Alperovich.

Según Boudou, "el aparato" del neoliberalismo "no es democrático en ninguna de sus instancias" y justificó su análisis con el ejemplo del Fondo Monetario Internacional, que tiene la mayor parte de los votos centrado en países poderosos. "Estados Unidos tiene poder de veto permanente porque tiene el 30 y pico por ciento de los votos. Y la Argentina, que es un país importante, tiene el 0,7% de un voto. Ahí te das cuenta de que ningún país de los nuestros puede decidir nada", dijo. En varias ocasiones se refirió al capitalismo como "el imperio".

El exvicepresidente consideró además que "en la cúspide de la institucionalidad del capitalismo" dijo que están las calificadoras de riesgo. "Son empresas que nadie vota y que deciden cómo se mueven los capitales en el mundo. Hacen trampa porque son juez y parte. Hoy te mandan los capitales a España y pasado mañana te dicen que España no puede pagar, te suben las tasas de interés y España queda atrapada en una cosa horrorosa que nosotros conocimos en 2001", explicó.

La crisis pospandemia

"Vamos a un mundo en el que va a haber menos interrelación durante un período de dos o cuatro años mientras se reestablece la globalización. Vamos a necesitar un esfuerzo monetario y fiscal importante" , adelantó el exvicepresidente al referirse al estado en el que quedarán las economías cuando pase el coronavirus .

Para Boudou, los Estados se verán obligados a tener una mayor intervención en la economía. "Guarda para qué lado es esa intervención porque puede ser tanto para las clases populares como para el capitalismo. ¿Qué experiencia previa tenemos? La salida [de la crisis mundial] de 2009-2011, cuando el esfuerzo del sistema fue para salvar al capital, no a las poblaciones", afirmó.

Los tres escenarios posibles para el futuro

Boudou cree que se abrirán tres escenarios: el "neofascista", el de una "reconversión del sistema para que haya un ajuste mayor" y el de una "economía que cuide más su mercado interno".

El primero es el que Boudou calificó como "el más sombrío". Según él, el neofascismo surgiría "a partir de la posibilidad de mayor control social que le hemos delegado a los gobiernos razonable y temporariamente".

Boudou sostuvo que la deuda no es el problema central de la Argentina Crédito: Captura de video

"Veo a muchos medios concentrados queriendo mostramos lo lindo que es que nos quedemos todos en casa", dijo. Y agregó: "Ya veníamos cabalgando en un mundo del control de digital en las redes, pero guarda si a esto se le suma el control de la calle, que es el único espacio que tienen los pueblos para decir algo. No creo que sea el caso de la Argentina".

En cuanto al segundo escenario, se refirió a la nueva titular de la Anses, Fernanda Raverta. "La segunda pregunta que le hacen en las entrevistas es '¿Van a subir la edad de las jubilaciones?'. Es un tema que no está en la agenda de nadie. Hay que tomar nota porque en la pregunta está el intento de respuesta. Vamos a un intento de reforma laboral por goteo en todo el mundo", cuestionó.

Por último, Boudou aseguró que la Argentina tiene una "gran posibilidad" en el tercer escenario. "La pregunta para nuestra América va a ser si vamos a enfrentar esta situación cuidando la industrialización y el mercado interno o no", dijo.

En este punto, el exvicepresidente pidió dar un giro en materia de política exterior y establecer una "alianza estratégica con China" para "saltear a Wall Street" en los próximos tiempos.