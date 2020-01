Desembarco cordobés en la Secretaría de Obras Públicas

El segundo de Katopodis será Martín Gill, intendente de Villa María

Gabriela Origlia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020

CÓRDOBA.- Otro cordobés llega al gabinete nacional; Martín Gill, intendente de Villa María, asumirá como secretario de Obras Públicas de la Nación. Será "el segundo" del ministro Gabriel Katopodis. Sus comprovincianos que ya están trabajando en la Rosada son Walter Saieg, en la Secretaría de Gestión del Transporte, y Gabriel Bermúdez, en la Subsecretaría de Transporte Automotor.

El Concejo Deliberante de Villa María ya aprobó la licencia solicitada por Gill; el período que pidió y que comenzó ayer es de 179 días, hasta el 27 de junio. En caso de prorrogar la licencia, la ciudad deberá volver a elegir Intendente ya que la Carta Orgánica municipal establece 180 días como el máximo plazo de ausencia del gobernante.

Gill asumió hace 15 días su segundo período frente a la ciudad; fue reelegido con el 54,5% de los votos, con una diferencia de 25 puntos sobre el segundo. Contó con el apoyo del gobernador Juan Schiaretti y fue candidato por Hacemos por Córdoba. Cuatro años antes había llegado al poder por el kirchnerismo.

"Lo hago convencido de que es lo mejor para nuestra ciudad, nuestra provincia y para la Argentina. Hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones que significan poder arremangarse y responder a las convocatorias para definitivamente superar esta etapa tan crítica, sin olvidarse de dónde uno viene ni el rol que le toca ocupar", dijo el lunes cuando siete concejales oficialistas le aprobaron la licencia mientras que los cinco opositores se abstuvieron.

El villamariense y el senador nacional Carlos Caserio fueron de los primeros en desmarcarse de la decisión de Schiaretti de no acompañar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner en la candidatura presidencial. La incorporación de cordobeses al gabinete "premia" esos avales.

Aseguró que habló con Schiaretti del ofrecimiento: "Como siempre he sentido el apoyo, no solo del gobernador, sino de los intendentes. Es el momento de ponerle el hombro a la patria en este tiempo tan difícil". En junio Gill anunció que acompañaría a la dupla; aclaró que estaba en "la estructura del peronismo de Córdoba que lidera" el gobernador, pero planteó que la estrategia era "apoyar activamente la lista de candidatos a diputados de nuestro partido y libertad de acción para respaldar cualquier fórmula presidencial".

Villa María es la tercera ciudad de Córdoba y Gill se posiciona como una de las figuras de la renovación del peronismo provincial junto al intendente de la ciudad capital, Martín Llaryora, y al vicegobernador, Manuel Calvo.

Cuando decidió apoyar a Fernández, subrayó que para la mayoría de los dirigentes peronistas "Macri es un límite. No sé si no supo o no pudo, pero [el expresidente] no cumplió ninguna de sus promesas, y la gente está mal".