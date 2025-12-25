Qué se sabe de la salud de Cristina Kirchner hoy, jueves 25 de diciembre

La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el sanatorio Otamendi, tras ser operada el sábado de un cuadro de apendicitis. Según indicó el último parte médico, seguirá hospitalizada al presentar síntomas “compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que se caracteriza por la ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, se comunica en el parte difundido esta tarde. “La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”, se aclara luego.

Fachada del Sanatorio Otamendi donde permanece Cristina Kirchner internada desde el sábado Nicolás Suárez

La expresidenta permanece en una habitación individual, donde recibió la visita de familiares directos, como Máximo Kirchner, confirmaron a este medio voceros cercanos al diputado nacional y doble jefe de La Cámpora y el PJ bonaerense. En cambio, se excusaron de certificar que Florencia Kirchner haya visitado a su madre tras la intervención.

Simpatizantes se reunieron en la puerta del sanatorio Otamendi para apoyar a Cristina Kirchner Nicolás Suárez

Carteles y banderas de simpatizantes de Cristina Kirchner Nicolás Suárez

Simpatizantes se acercaron hasta el sanatorio Otamendi con carteles, accesorios y banderas con la cara de Cristina Kirchner Nicolás Suárez

Parte de la vigilia de los simpatizantes de Cristina Kirchner en las inmediaciones del hospital Nicolás Suárez

En el plano médico, la expresidenta se repone de una “apendicitis con peritonitis localizada“, luego de haber sido sometida a una “cirugía laparoscópica” por la que evolucionó “hasta el momento sin complicaciones post operatorias”, informó el sanatorio.

Sus partidarios suspendieron una concentración que tenían prevista para el fin de semana en las inmediaciones de San José 1111, el departamento donde la expresidenta cumple su prisión domiciliaria luego de haber sido condenada en la causa Vialidad. “Ese encuentro fue pospuesto”, afirmaron las fuentes consultadas.

En consecuencia, optaron por reunirse en la puerta del Otamendi, ubicado sobre la calle Azcuénaga al 800, para manifestar su solidaridad con ella. Allí la Policía de la Ciudad apostó dos efectivos en el ingreso a la clínica, mientras decenas de personas desplegaron carteles con leyendas, como “nunca caminarás sola” o “Cristina es inocente”.

En sus redes sociales, Máximo Kirchner posteó una secuencia de imágenes de militantes apostados frente a la clínica donde está internada su madre y afirmó:“Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”. Los familiares de su la expresidenta no se dejaron ver en el ingreso al sanatorio, pero arribaron por un estacionamiento que se conecta directamente con la institución médica.

Simpatizantes acompañan la recuperación de Cristina Kirchner con mensajes de apoyo Nicolás Suárez

Cristina Kirchner se sintió mal el viernes, pero recién el sábado la atendió un médico, que recomendó su traslado para hacerle los estudios del caso.

El tribunal que la sentenció a prisión tuvo que dar su autorización para que la expresidenta traspusiera los límites de su departamento en San José 1111.

En LN+, el médico Jorge Tartaglione explicó en detalle de qué se trata este cuadro, cuáles son los síntomas de alerta y cómo es el postoperatorio, al tiempo que aclaró por qué una atención a tiempo puede evitar complicaciones graves.

Según indicó el especialista, la apendicitis puede evolucionar rápidamente si no se detecta a tiempo. “Es una punta del intestino grueso de unos 8 a 10 centímetros que se inflama, se puede romper y generar una peritonitis”, señaló.

En el caso de la expresidenta, Tartaglione explicó que “tal vez se le inflamó el apéndice y la parte de alrededor le generó una peritonitis, una inflamación del peritoneo, pero no llegó a romperse”, lo que permitió una resolución quirúrgica sin mayores consecuencias.

No es la primera vez que la exmandataria afronta intervenciones quirúrgicas por problemas de salud. En 2021, se realizó una histerectomía -también en el Sanatorio Otamendi-, que implicó a resección quirúrgica del útero.

En tanto, cuando estaba al frente de la Casa Rosada, en 2012, Cristina Kirchner se sometió a una operación en la que le extirparon un tumor de la glándula tiroides, que se hizo en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año después, en 2013, le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. En otras oportunidades también estuvo días internada en distintos centros de salud de la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por patologías varias, pero de menor gravedad.