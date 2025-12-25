La Justicia convoca al director de la DGI para profundizar la investigación de las sociedades ligadas a autoridades de la AFA

La Justicia citará al flamante director de la DGI Mariano Mengochea a tribunales para ahondar la investigación sobre las sociedades que están en la mira porque serían de supuestos testaferros de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La decisión la tomó el juez en lo penal Económico Marcelo Aguinsky luego de recibir un extensísimo dictamen del fiscal Eduardo Naval Rial en el que sugiere realizar una batería de medidas de prueba relacionadas con empresas que estarían vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, titular del organismo.

Mariano Mengochea, nuevo jefe de la DGI

La causa del juez Aguinsky analiza lo relacionado con las sociedades que son y fueron dueñas de la mansión de cinco hectáreas de Villa Rosa, Pilar, donde hay una pista ecuestre, instalaciones deportivas, un helipuerto y fue encontrado un galpón con 54 autos de alta gama y clásicos, además de motocicletas.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA, respectivamente AFA

Esa finca está a nombre de la empresa Real Central SRL y antes estaba a nombre de Malte SRL y Central Park Drinks.

Real Central SRL es propiedad de Luciano Pantano y su madre Ana Conte. Ambos no tienen perfil económico para tener esa finca.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

Pantano, director de una asociación de futsal ligada a la AFA, ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown, es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de $2.000.000, según consta en la causa.

Conte es jubilada y trabajadora autónoma. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

Por la empresa Malte SRL apareció como su responsable Maurio Javier Paz, director de una asociación de fútbol femenino, asociada a la AFA.

El juez Marcelo Aguinsky

Aguinsky decretó la semana pasado el secreto del sumario y allanó un estudio contable de Lomas de Zamora en busca de los papeles de trabajo de esas sociedades.

Sin embargo, la contadora usaba esas oficinas de manera y no dejaba allí los documentos de las firmas. Esos materiales están en su computadora y en las bases de la DGI. Ahora el juez sigue tras los pasos de esa información.

En paralelo, investiga a la escribana que constituyó esas sociedades, para determinar quienes firmaron los documentos cuando se produjeron los traspasos societarios entre Central Park Drinks y Real Central. Allí hubo además una incorporación de dinero al capital social.

Una de las operaciones que se investiga es la compra de esa quinta. La vendió Malte SRL y la adquirió Real Central en 1,8 millones de dólares.

Allanamientos en la quinta de Villa Rosa en el marco de la causa Sur Finanzas y la ruta del dinero AFA Ricardo Pristupluk

Malte SRL, el vendedor, tiene el mismo domicilio que la empresa HT de Pablo Toviggino en Santiago del Estero. Y los vehículos encontrados en la quinta, tienen cédulas azules que autorizan a manejarlos a familiares de Toviggino.

Ahora Aguinsky se prepara para lanzar este viernes, con la reanudación de la actividad judicial, una serie de medidas de prueba y convocó al titular de la DGI para apresurar su realización. Y el juzgado analiza trabajar durante la feria judicial de verano, dado la cantidad de medidas pendientes.

Fue justamente el dictamen del fiscal Navas Rial el que motivó la convocatoria al flamante titular de la DGI.

La justicia sospecha que Pantano, Conte y eventualmente Paz son en realidad supuestos testaferros de autoridades de la AFA que estarían detrás de la propiedad.

Conte y Pantano están citados para el 29 de diciembre para dar explicaciones ante el juez Aguinsky, de ahí la premura del magistrado para asegurar la prueba cuanto antes.

Bolso encontrado en la Mansión de Pilar

Hipótesis

Investigadores del caso explicaron a LA NACION las hipótesis que se barajan, a la luz de las evidencias que fueron apareciendo.

En principio, explicaron que en este caso las revelaciones se fueron sucediendo al revés que en toda investigación penal: en general primero se detecta a una organización criminal, que comete delitos y luego necesita blanquear el dinero de esos ilícitos mediante operaciones de compra y venta de propiedades, por ejemplo, con personas interpuestas.

Sin embargo, en este caso, la punta del iceberg que emergió ante los investigadores, cuando la Coalición Cívica planteó una denuncia, fue la aparición de bienes despampanantes, fincas, autos de lujo y propiedades en manos de personas que no tienen el perfil económico ni los ingresos para tenerlas.

Fue un tuit de Carlos Tevez, del 5 de marzo de 2024, el que puso a los dirigentes de Elisa Carrió en la pista de esa finca de Villa Rosa: “Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Babá“.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024

El mensaje de Tevez estaba ligado a una chicana de Toviggino en X, donde suele ser particularmente picate. Allí Tevez se quejó del 2-2 de Independiente, club que dirigía, ante Barracas Central. Había acusado al árbitro Pablo Dóvalo de perjudicarlos.

Toviggino le respondió en X: “Como no eras tan estudioso en el curso para DT, seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas. Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, memoria eólica". Y Tevez le respondió con “los bolsos de Qatar”, “los amistosos en China”, los autos de lujo y la “memoria de Ali Babá”.

Ese mensaje pareció corroborarse tras los allanamientos en Villa Rosa, donde aparecieron los autos clásicos y modernos de alta gama. Nadie se puso excavar aún.

Carrió, junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, presentaron ante la Procelac y justicia la denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte por presunto lavado de activos.

Ahora los investigadores están tirando del hilo hacia atrás de la maniobra, buscando cuál es el delito precedente que en todo caso permitió este enriquecimiento por el que no se pagaron tributos y el eventual lavado de dinero.

Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, las hipótesis que manejan los investigadores acerca de que los dirigentes de la AFA pudieron haberse hecho con ese dinero, son por ejemplo:

- Las que aportó Tevez cuando habló de “los bolsos de Qatar y los amistosos en China”.

- La adquisición de dólares en el mercado oficial a menor valor, cuando regía el cepo, para cancelar supuestos servicios contratados en Estados Unidos, pero que en realidad se cambiaban en la Argentina en el mercado negro.

- Supuestos vuelos clandestinos de avionetas que parten de Bolivia, sobrevuelan Santiago del Estero y aterrizan en pistas clandestinas o dejan caer cargamentos de droga.

- Usurpaciones de grandes superficies en Santiago del Estero, que permitieron a autoridades de la AFA adueñarse miles de hectáreas.

Las hipótesis, por ahora solo en el terreno de las suposiciones, surgen de denuncias que fueron tramitadas en la justicia federal en Santiago del Estero, Campana y Catamarca, sin que se llegue a ningún procesamiento e imputación formal.