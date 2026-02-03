Designan a 70 escribanos en la provincia de Buenos Aires después de 11 años sin nombramientos

Después de 11 años sin nombramientos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó la designación de 70 nuevos escribanos como parte del trigésimo concurso para l provisión de titularidades de Registros Notariales.

La medida fue oficializada mediante la firma de una resolución por parte del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, a quien acompañó en el acto el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia, Guillermo Longhi.

“Para nosotros representa una gran felicidad ver concretada esta etapa, que es el resultado de mucho trabajo y compromiso institucional”, dijo Longhi.

La última vez que la provincia había avanzado en una designación similar fue en 2012, con la sustanciación de un concurso anterior que finalizó su resolución ministerial en 2015. La reactivación de esta política es considerada por los profesionales como “fundamental para democratizar la función notarial”, porque facilita el acceso a un servicio esencial.

Los 70 nuevos notarios y notarias se distribuirán a lo largo de la provincia de Buenos Aires, con la intención de asegurar una cobertura más equitativa y accesible para todos los ciudadanos.

Entre los distritos beneficiados con estas nuevas titularidades se encuentran Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos y Vicente López.

Las autoridades anunciaron que se trabajará de manera inmediata en la puesta en marcha de un nuevo proceso concursal, con el fin de “regularizar definitivamente la situación en toda la provincia”.