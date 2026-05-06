Luis Caputo le respondió a Domingo Cavallo: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada”

El ministro de Economía, Luis Caputo, le contestó a Domingo Cavallo, luego de que el exfuncionario del menemismo insistiera con su pedido de liberar el mercado cambiario. “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente que seguimos purgando hoy”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

“Caputo es un trader, no tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro”, consideró Cavallo este martes a la tarde durante una entrevista con el canal de streaming Ahora Play, tras ser consultado por la resistencia del Gobierno a liberar el mercado cambiario en 2027 ante el temor de una corrida que afecte el año electoral.

En ese marco, Caputo respondió: “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note". Y añadió: “Porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos".

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