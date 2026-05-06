Piden la detención del financista de Chiqui Tapia y la AFA
Ariel Vallejo debía presentarse por la mañana a declarar y no apareció por el juzgado; ahora solicitan su captura
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La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA pidieron hoy la detención de Ariel Vallejo, el financista de la AFA cercano a Claudio Chiqui Tapia.
El financista y su madre, Graciela Vallejo, debían presentarse a declarar por la mañana. Como no aparecieron, la fiscal pidió su detención.
Entre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas.
Las sospechas son que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.
Vallejo es el titular de Sur Finanzas, la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield.
Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba sólo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.
Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.
La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.
Ante el pedido de detención de Incardona, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, resolvió darle tiempo hasta mañana para que Vallejo se presente. De lo contrario, avanzaría con la detención.
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