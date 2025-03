Marcha de los jubilados con los hinchas, en vivo: la protesta en el Congreso, minuto a minuto

16.20 | “Yo estoy con un infarto, todo golpeado”

“Nos quieren reprimir, pegarnos, eso es lo que quieren hacer. Pero, si nos echan de acá, le tomamos la Plaza de Mayo. Siento que está el pueblo en la calle. Y ahora no solo el pueblo. Si la Bullrich hoy reprime, hay sangre y la hacemos culpable a ella”, comentó Carlos, un jubilado, en diálogo con LA NACION.

Detrás suyo la Gendarmería formaba fila y la seguridad del Congreso armaban las vallas en torno al palacio legislativo. “Yo estoy con un infarto, todo golpeado. Nos cansamos, los pibes van a venir porque se cansaron. Se cansaron, realmente”, agregó mientras la convocatoria aumentaba.

16.15 | Enfrentamientos entre agentes y manifestantes: latas, palos y gas pimienta

Minutos después de las 16, efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal Argentina lanzaron gas pimienta contra manifestantes a metros del ingreso al edificio de la Auditoría General de la Nación. Fue luego de que hinchas arrojaran palos, latas e intentaran golpear a agentes, que se defendían con sus escudos.

16.05 | El posteo de Patricia Bullrich en medio de la marcha frente al Congreso

“Están nuestras Fuerzas desplegadas para hacer cumplir el protocolo: el tránsito no se corta y los barras bravas, sobre la vereda”, escribió la titular de la cartera de Seguridad en X. Antes de las 16, y con un gran contingente de hinchas que se apersonó sobre Av. Rivadavia, la tensión entre efectivos y manifestantes escaló.

15.55 | Banderazo de hinchas de Rosario Central y Chacarita en la estación San Martín

“Policía, policía, no te lo decimos más. Si los tocan a los viejos, qué quilombo se va a armar ”, cantaban los simpatizantes de ambos clubes mientras esperaban el arribo del tren, en un video que se viralizó en redes sociales. Mientras tantos, otros hinchas, jubilados e integrantes de organizaciones sociales se reúnen frente al Congreso.

15.50 | “Todo esto es una pantalla, una mentira”

“Sos jubilada con la mínima pero todavía me dan trabajo. Es verdad que al jubilado no le alcanza para nada. Lo que sí me indigna es que haya tantas convocatorias ahora mientras que en otros gobiernos no se hacía nada. Todo esto es una pantalla. Es una mentira. Los que están acá, los hinchas e integrantes de organizaciones sociales, lo hacen por ellos mismos. Los jubilados no se tienen que dejar vivir por estos tipos que no tienen nada que ver. En todo caso, que pongan carteles que digan ‘Cristina [Kirchner] y compañía, devuelvan todo lo que se robaron’ y así el país se levanta”, expresó una jubilada en diálogo con LN+.

15.30 | Las medidas del Gobierno ante la participación de hinchas de fútbol en la convocatoria

En los últimos días, circularon invitaciones para marchar de sectores de las parcialidades de Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros clubes. En su mayoría, las consignas son “Estamos con los jubilados” o “Iremos a la marcha”.

Ante esta situación, el Gobierno decidió tomar cartas en el asunto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó medidas contra “los barras” que decidan participar. “A los barras les vamos a encontrar una medida especial. Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida”, dijo en declaraciones a LN+.

En ese sentido, el Gobierno advirtió que se implementarán “estrictas medidas” para garantizar el orden y la seguridad pública. El ministerio de Seguridad de la Nación también indicó que quien impida el normal funcionamiento de los transportes o servicios “será reprimido con prisión de tres meses a dos años.

El comunicado del ministerio de Seguridad sobre las medidas que se tomarán en la marcha de jubilados de este miércoles 12 de marzo

15.00 | A qué hora comienza formalmente la marcha de jubilados e hinchas

Se espera que la marcha de jubilados que se realizará este miércoles 12 de marzo inicie a las 17 horas frente al Congreso de la Nación. La movilización de este podría tener una mayor adhesión a partir de la convocatoria a simpatizantes de distintos clubes de fútbol que se hizo a través de las redes sociales.

