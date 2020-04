Deuda: el Pro asegura que "el objetivo principal debe ser evitar el default"

Patricia Bullrich, presidenta de Pro Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020 • 17:20

A través de un comunicado firmado por su presidenta, Patricia Bullrich, y otros miembros del partido, el Pro aseguró hoy que "el objetivo principal" de la oferta que presentó ayer el Gobierno para el pago de la deuda "debe ser evitar el default" .

"Nuestra actitud como partido ha sido siempre la de ayudar a solucionar los problemas estructurales de la Argentina. Por eso nuestro bloque -junto con el interbloque de Juntos por el Cambio- votó este año a favor de la ley, propuesta por el Gobierno, para iniciar las negociaciones", señala el documento.

"Sobre las cuestiones técnicas de la oferta preferimos no opinar, porque no las conocemos y porque la responsabilidad de las negociaciones es del Gobierno Nacional", afirma el breve texto.

"Esperamos que las negociaciones lleguen a buen puerto. Confiamos en que el Gobierno logrará evitar un nuevo default, que tendría enormes efectos negativos para la economía del país y la vida de los argentinos", finaliza el comunicado.

LA OFERTA

La oferta "de buena fe" presentada ayer por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023. Eso significa que el Gobierno no pagaría hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. Las mismas irían creciendo a niveles "sostenibles". El cupón promedio rondaría el 2,33%, según se informó oficialmente.

Fernández y Guzmán explicaron algunos de los detalles de la propuesta en la Quinta de Olivos junto a varios gobernadores y a los principales aliados políticos, entre ellos la vicepresidenta. Eran algunas de las precisiones que esperaba el mundo financiero sobre los principios del diseño en el que se basa la oferta.

"Hoy la Argentina no puede pagar nada. Durante ciertos años no puede pagar nada", dijo Guzmán, quien abrió el encuentro y ratificó los apoyos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el G20 y el G7 al país. "Aún no se ha llegado a un entendimiento [con los acreedores privados] sobre qué es sostenible", anticipó el ministro, que dijo además que daría 20 días a los bonistas para analizar la propuesta que presentará oficialmente mañana.

"Lo que se dice del otro lado es que tiene que haber más ajuste fiscal, rápido y en mayor cantidad. Eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en la Argentina", criticó Guzmán, quien señaló que seguirá buscando "el entendimiento entre las partes".