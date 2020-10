Así se ve hoy el predio de Guernica Fuente: LA NACION - Crédito: Julián Bongiovanni

El fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa por el desalojo de las familias que aún permanecen ocupando un predio de Guernica, informó que hoy no se producirá el desalojo previsto por la Justicia y que aún "no hay fecha cierta del procedimiento".

"Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento", dijo el fiscal Romero esta mañana en diálogo con Télam.

El predio tomado de Guernica amaneció tranquilo en el primer día clave posterior al vencimiento del plazo judicial para que los ocupantes dejen el terreno. Sin disturbios, sin personal policial. Sólo se ven grupos de personas circular por la toma, abrigadas, que se dispersaron luego de un "abrazo solidario" que había sido convocado para las 6 de la mañana.

El diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño es uno de los referentes que estuvo presente en el abrazo. "Vinimos a acompañar a la gente, aunque se supone que hoy no habrá desalojo, al abrirse el diálogo con el gobierno provincial", dijo a LA NACION, pasadas las 8, cuando se retiraba de la toma.

Del Caño hacía referencia a una mesa de diálogo convocada por el gobierno de Axel Kicillof para las 10, en La Plata, de la cual participarán las organizaciones y los delegados de la toma. Dada la disposición al diálogo, y ante la ausencia de la policía bonaerense en el lugar, las organizaciones cancelaron, de momento, los cortes de rutas previstos para esta mañana. También en este contexto parece difícil que se avance en una desocupación forzada del terreno.

Según el diputado de izquierda, el diálogo con la Provincia avanzará en tanto cambie la propuesta. "El planteó de la gente es tierra por tierra. No hay avivada, sino que no tienen dónde vivir. Ofrecer plata para alquiler o materiales no satisface la necesidad, porque no es sustentable en el tiempo", sostuvo del Caño.

Además, el diputado hizo alusión a la solución a largo plazo ofrecida por el gobierno bonaerense, a cambio del retiro voluntario de los ocupantes, en la que se entregarían lotes sociales en un plazo de seis meses: "La gente no compra las promesas a largo plazo porque no cree en la palabra. Nadie te dice ni dónde ni cómo será".

Si bien todo indicaría que hoy no habrá desalojo, la incertidumbre pesa sobre aquellas familias que decidieron no negociar con el Estado y continúan ocupando las tierras.

Jenny Oviedo, de 23 años, es una de las personas que aún permanece en el descampado de Guernica, junto a su marido y su hijo de 5 años. Esta mañana, mientras compartía mate con sus vecinos de la toma, dijo a LA NACION que no firmará ningún acuerdo con el gobierno porque "no sirve lo que ofrecen".

"No tenemos adónde ir, no tengo un terreno para construir, y el alquiler que me ofrecen es por tres meses. ¿Después, qué hago?", sostuvo Oviedo, quien se mantiene inquieta ante el inminente desalojo. "Si vienen nos quedaremos en la calle, no tengo otro lugar", concluyó la oriunda de Guernica.

