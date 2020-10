La orden judicial indica que a partir de mañana y por el transcurso de 15 días se deberá liberar el predio en el municipio de Presidente Perón; Kicillof no pedirá una nueva prórroga y Berni apura un operativo de seguridad Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Aunque faltan pocas horas para que se cumpla la fecha prevista para el desalojo de la toma de tierras de Guernica, y todo indicaría que no habrá lugar a una cuarta prórroga, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof descansa en la letra chica de la resolución judicial, y confía en que mañana no se hará el "lanzamiento", como llaman en la jerga el ingreso de la policía al predio.

El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, determinó que el desalojo podría "efectivizarse" el día "15 o supletoriamente el día 16 o 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 26 o 27 o 28 o 29 o 30 de octubre del corriente año". En este sentido, tanto fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, como fuentes cercanas al ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijeron a LA NACION que el desalojo "es un proceso" y que no creen que ocurra "el mismo jueves".

Uno de los ocupantes del predio en Guernica; según el gobierno provincial, 572 familias ya acordaron su retiro de manera voluntaria Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En principio, ninguno de los ministerios tiene que pedir a Rizzo que posponga el desalojo. Ayer, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reiteró que no acudirá al juez "porque no llegan a 200 personas las que quedan en la toma, y son los sectores vinculados a las organizaciones políticas y a algunos sectores que tenían la expectativa de vender terrenos".

Según datos oficiales, 572 familias acordaron su retiro voluntario, a cambio de asistencia estatal, y los acuerdos seguirán disponibles en los próximos días. "Puede quedar alguna familia desprevenida pero todavía quedan 48 horas para poder seguir trabajando y evitar una situación de violencia que nadie quiere", sostuvo Larroque.

Kicillof respaldó hoy a Larroque e indicó que los acuerdos "fueron un avance importantísimo" y un "trabajo artesanal". Además, el gobernador bonaerense ratificó en declaraciones a radio Con Vos que no habrá otro pedido de prórroga.

Las casillas en el predio de Guernica Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Fuentes del Ministerio afirmaron a LA NACION que "mientras esté el desalojo" las oficinas móviles -instaladas al lado de la municipalidad de Presidente Perón, donde está ubicado el predio- seguirán abiertas "para asistir a los que quieran irse de ahí". Según estiman en el equipo de Larroque, "cuando las familias que quedan (en la toma) vean policías, puede que acudan a la carpa en busca de acuerdos".

En las oficinas trabaja un dispositivo interministerial -coordinado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad- con varios integrantes que tendrán un rol activo durante el desalojo, en la asistencia de personas en condición de vulnerabilidad. Tal es el caso del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. También, por este motivo, las carpas quedarían montadas al menos hasta el 30 de octubre.

Berni, sin recursos para el desalojo inmediato

Aunque se mantengan a disposición durante el operativo, en el ministerio que lidera Larroque advirtieron: "Nosotros somos el principal auxiliar de la Justicia hasta mañana. Después del 15, nuestro rol es de acompañantes, y el principal auxiliar pasa a ser Seguridad".

Días atrás, Berni adelantó que aún no tenía recursos para cumplir con la orden de desalojo y que estimaba no poder hacerlo, al menos hasta fin de mes. "No puedo encontrar cuatro cuatriciclos que funcionen. No tengo un colectivo para trasladar a la policía", dijo, en declaraciones televisivas. Además, argumentó que necesita 3000 hombres para hacer cumplir con la orden judicial, y que el impacto del coronavirus se siente entre las fuerzas.

Sergio Berni dijo que no tiene recursos para garantizar el desalojo

Hasta el momento -según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales- el operativo de desalojo dispondrá de 600 efectivos de la Policía bonaerense, una cantidad bastante menor a la que Berni dijo necesitar. Además, en el equipo del ministro indicaron que "no se sabe la fecha y tampoco la duración del procedimiento", pero aseguraron que "cuando se entra (al predio), se termina".

"Estamos para acatar la orden de la Justicia, pero Berni dejó en claro que la logística para esto no es sencilla", reiteraron las fuentes del Ministerio, y aseguraron que, mientras esperan la indicación judicial, continúan trabajando en el decomiso de las armas que se portan en la toma.

Según pudo saber LA NACION, el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, trabaja en conjunto con Berni para ultimar los detalles del operativo, pero se desconocen las precisiones de lo acordado. El mes pasado, en vísperas de la anterior fecha de desalojo, fuentes de la fiscalía habían afirmado que "la policía va a estar desarmada" porque "un solo disparo generaría una situación de desbande". Sin embargo, eso no fue confirmado por la gente de Berni.

Pedidos de otra prórroga

Mientras que al gobierno provincial contempla un margen de 15 días para cumplir con la orden de Rizzo, las organizaciones sociales continúan las movilizaciones, con el foco puesto en mañana. Hoy a las 16.30 realizarán una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, y, a partir de las 18, encabezarán una vigilia y un "abrazo solidario" en el predio de Guernica. Pasada la madrugada, prevén cortes de accesos, rutas y autopistas, "en 20 puntos distintos".

En paralelo, realizaron un nuevo pedido de audiencia al juez, a través de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, para insistir en la postergación del desalojo. Pero los grupos de izquierda comienzan a perder canales de reclamo: Larroque ha manifestado, reiteradas veces, estar en cortocircuito con las organizaciones; la solicitud aún no ha sido aceptada, y la gremial advirtió que "ya no tiene más tareas judiciales por producir".

En un comunicado oficial, en el que aseguran que "el trabajo referente al conflicto de Guernica llega a su fin", los abogados de la gremial sostuvieron: "Sólo nos resta seguir y estar presentes en las consecuencias de un arreglo o en las consecuencias del desalojo compulsivo. Este último ya no puede ser evitado por medidas o recursos judiciales que podamos plantear, porque interpusimos todo lo que teníamos a nuestro alcance".

La toma de tierras en Guernica Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Si bien en el escrito se deja en claro que la gremial "sigue a disposición de las organizaciones", también se aclara: "Los que tienen la responsabilidad directa de alcanzar acuerdos o plantear desacuerdos no somos la Gremial de Abogados y Abogadas".

Por último, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) -entre otros- presentaron un escrito ante el Tribunal de Casación para la "revisión y reexamen de la medida de desalojo masivo", dada la "inexistencia de condiciones" para prevenir y proteger los "derechos a la integridad física, la dignidad, y el derecho a la vivienda, así como las obligaciones específicas de respeto de las garantías mínimas del proceso penal". El documento ya fue recibido por la Justicia, pero son pocas las esperanzas de que se le de curso a la petición, según manifestaron a LA NACION algunos de los firmantes.

