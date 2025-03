Día de la Memoria: agredieron a un cronista de LN+ que cubría la marcha del 24 de marzo

Un cronista de LN+ fue agredido por una persona que participaba de la marcha organizada en las inmediaciones de Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El movilero del canal de televisión se encontraba en medio de un reportaje en horas de la tarde cuando un hombre se le acercó, le tiró cerveza y lo increpó.

La agresión sucedió en el cruce de la calle Rivadavia y la avenida Roque Sáenz Peña en medio de la masiva convocatoria por el 24 de marzo que transcurrió sin mayores inconvenientes. Sin embargo, mientras Ramiro Fornataro entrevistaba a los presentes en la marcha, un hombre vestido de negro, con una botella de cerveza en la mano y un casco de motociclista en el brazo se abalanzó sobre él y lo mojó con la bebida.

En las imágenes que salieron en vivo a las 15.48 de la tarde, durante el programa que conducía Débora Plagger, se observa que Fornataro explicaba que una persona pasó y lo mojó a él y a su camarógrafo cuando, de repente, la misma persona aprece en escena y vuelve a tirarles cerveza.

El momento en el que agreden al movilero de LN+ Ramiro Fornataro

“¿Por qué nos estás agrediendo?”, le pregunta el cronista al manifestante. “No, no te estoy agrediendo, hermano”, le responde. “ ¿Cómo que no, me estás bañando en cerveza ”, replicó Fornataro mientras lo apuntaba con el micrófono y extendía su otro brazo por atrás del hombro. “Tomate un trago”, insiste el agresor a lo que el periodista le reclama: “Ya nos pegaste dos veces, ¿por qué?”.

“La verdad que es un insulto que sean personas tan maleducadas con nosotros que somos el pueblo y estamos acá”, se justifica el hombre que viste una remera con el logo de la banda Motorhead. “Nadie vino a agredir a nadie”, contesta Fornataro y sigue: “¿Qué lográs agrediéndonos? Estamos laburando”.

Enseguida, el agresor cambia su postura y le pide un abrazo al periodista de LN+: “ Perdón loco, no logro nada. Vos sabés que no logro nada. Disculpame, loco. Soy un boludo. No es por tu trabajo, porque vos sos una persona que labura y se gana el pan y seguramente estás en negro”.

A pesar de la gran convocatoria, no hubo mayores hechos de violencia durante la marcha del 24 de marzo Nicolas Suarez

El periodista acepta las disculpas, aclara que no está en negro e insiste en que no debió agredirlo. Al mismo tiempo, Plagger le pide que se corra del lugar por su seguridad. “Es gente que evidentemente está con alguna sustancia encima. El contraste entre un joven tan maravilloso con el que hablábamos recien con un mensaje de valores y esto... es una barbaridad y una vergüenza la intolerancia”, reflexiona desde el estudio la periodista.

La agresión de este lunes se suma a otras que tuvieron lugar en los últimos meses. En septiembre de 2024 durante una marcha en contra del veto presidencial al aumento de jubilados que se trataba en el Congreso, la cronista de LN+, Carla Ricciotti fue agredida por un manifestante que se desplazaba en bicicleta por Avenida Rivadavia en compañía de otras personas.

La periodista hablaba detrás de cámara sobre una menor de edad que había estado expuesta al gas pimienta cuando recibió un golpe por la espalda. Inmediatamente después del ataque, Ricciotti increpó al sujeto al grito de “¿cómo me vas a pegar así? y “¿a vos te parece pegarme como me pegaste?”.

Agredieron al equipo de LN+ en los incidentes frente al Congreso

Más cerca en el tiempo, en febrero de este año, ocurrió una secuencia similar durante otra marcha por jubilados. El cronista Nicolás Edwin y el camarógrafo Gonzalo Fernández fueron increpados por un manifestante que los golpeó e intentó arrebatarles el micrófono. “Ustedes son complices, armaron todo esto y ahora vienen a cubrirlo”, arremetió a los gritos el hombre. Tras ello, el movilero intentó continuar con la cobertura y entablar diálogo con el agresor, quien solo se limitó a insultarlo. “¿Esto vienen a cubrir? ¿Cómo le pegan a los jubilados?”, cuestionó a los gritos, arrebatándole el micrófono.

“¿Te querés llevar el micrófono?”, atinó a preguntarle Edwin al manifestante que, en cambio, optó por hacer oídos sordos y continuar con su violento descargo. “Todo esto lo militaron ustedes”, apuntó el agresor y luego golpeó la cámara con el puño cerrado. En medio del desconcierto, el cronista le respondió al agresor que se encontraba allí cubriendo la marcha con el objetivo de mostrar lo que estaba sucediendo en el Congreso. Fue en ese ida y vuelta que el joven volvió y le arrancó parte del micrófono.

