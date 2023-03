Día de la Mujer: Ayelén Mazzina cargó contra Horacio Rodríguez Larreta porque “insiste con el cierre del Ministerio”

escuchar

Una polémica se desató en el Día de las Mujeres entre la ministra del área, que también incluye Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Es que después de que ayer el presidenciable de Pro dijera que tiene intenciones de reducir a la mitad los ministerios, cuando fue consultado sobre si cerraría el que ella conduce en caso de llegar a la Casa Rosada, la funcionaria puntana lo acusó de insistir con derribar esta área “desde hace tiempo”. Enfatizó, además, en que si esa dependencia fuese secretaría no se trabajaría de la misma manera, más que nada porque no habría tanto presupuesto para ejecutar las políticas públicas.

“Claramente no es lo mismo [un ministerio, una secretaría y una dirección]. Hace tiempo que Larreta y ese sector viene insistiendo con el cierre”, sostuvo en Radio Futuröck en la mañana de este miércoles Mazzina, quien defendió que se mantenga este rango: “El ministerio se ganó al calor de las luchas feministas, se pudo consolidar hace tres años, pudo ganar institucionalidad. El camino es más y mejor Estado”.

Con la intención de hacer “memoria colectiva”, la funcionaria dijo que la sociedad salió a la calle en 2015 a decir “basta de violencia” y a reclamar decisiones gubernamentales, entonces manifestó que la gestión de Alberto Fernández “se hizo cargo de esta demanda” y creó el ministerio para “jerarquizar” las políticas públicas, y así abrir áreas y secretarías de género en las provincias. “[El Gobierno] multiplicó por tres el presupuesto que manejaba el Instituto Nacional de las Mujeres de la gestión anterior. Ha sido reconocido por un montón de países, por organismos internacionales. Fue fundamental que el Estado tuviera una respuesta en el abordaje integral de las violencias por motivos de género, en el fortalecimiento de la líneas de atención, en distintos programas”, indicó.

Y bajo esa postura, sintetizó: “Claramente necesitábamos un ministerio y tenía que ser jerarquizado. No es lo mismo una secretaría. De hecho, estamos peleando y luchando para que las secretarías y áreas de género puedan estar jerarquizadas en todas las provincias”.

Los dichos de Larreta que irritaron a Mazzina

Ayer, Rodríguez Larreta había manifestado su voluntad de ajustar las áreas estatales en caso de ser presidente. “Voy a reducir los ministerios a la mitad. Yo no creo que la importancia que uno le da a un tema en el gobierno dependa de tener un ministerio, una secretaría o una subsecretaría”, respondió el dirigente de Pro cuando le consultaron en Radio Rivadavia si cerrará el de las Mujeres, Géneros y Diversidad si la gente lo vota para conducir el Ejecutivo nacional.

“Sí, no depende de eso”, manifestó en el momento en que le insistieron. “Está esa fantasía de que si es un ministerio, le vas a dar más importancia. Nada. Este gobierno tiene un Ministerio de Seguridad y no hicieron nada en la seguridad. Tiene un Ministerio de Educación y cerraron las escuelas”, comentó el alcalde porteño.

Destacó, además, su administración en la Ciudad y dijo que su Gabinete tiene la mitad de ministerios que los del gobierno nacional. “Lo que yo digo, lo tengo que validar con lo que hago. [En la Capital] hemos hecho políticas de igualdad para la mujer como jamás se han hecho en la historia porque creo en eso, en la igualdad de oportunidades. Hemos hecho como nunca y eso no depende de tener un ministerio o no; un ministerio lo que pone es más burocracia, lo importante es lo que vos hacés. En la educación pública defendimos a los chicos en las escuelas, eso es lo que vale más allá de que es un ministerio o no”, contrastó.

Fuentes cercanas a Rodríguez Larreta no precisaron a LA NACION si el presidenciable tiene intenciones de eliminar específicamente el Ministerio de las Mujeres, pero enfatizaron la postura del jefe de Gobierno. “No hace falta crear un ministerio para poder aplicar políticas públicas en este tema, como ya hace la Ciudad, donde no tenemos un Ministerio de Género, ni de la Mujer, y son un orgullo las estrategias que llevamos adelante. La implementación no depende de tener un ministerio o no, sino en las convicciones que uno tiene”, remarcaron.

“Gobierno feminista”

En tanto, Mazzina también marcó la necesidad de trasladar hacia la administración nacional estrategias para las mujeres y las diversidades que sirvieron en las provincias, y ponderó el abordaje que se hace desde la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández y la ministra Ayelén Mazzina

“Yo entré en este gobierno y la verdad que sentí el abrazo de muchas compañeras feministas. Y creo que en este gobierno, que no solo es el gobierno de Alberto, es de Alberto y de Cristina también, se han logrado un montón de leyes importantes. La ley de aborto tuvo compromiso, convicción política, todo lo que tenía que tener. Más allá del acompañamiento de la lucha feminista y la ocupación del espacio público en manifestaciones, fue gracias a quienes estaban arriba que acompañaron para que eso saliera”, detalló.

Entonces, comentó que el Presidente nunca le dijo que no cuando quiso implementar medidas y señaló: “El tiempo es hoy. Entiendo que son procesos y que a veces nos guste la revolución y querer lograrlo ya; pero si no empezamos por algo y a construirlo de manera federal, no vamos a llegar a ninguna parte. Y, para mí, este es un gobierno feminista”.

