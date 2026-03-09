Polémico festejo: regalaron baldes, escurridores y escobas en una celebración por el Día de la Mujer

La escena transcurrió en el escenario del predio municipal de Colonia Aurora, donde distintas participantes posaban con certificados enmarcados y artículos para el hogar. Entre los premios para la reina, la primera y la segunda princesa, se contaban escobas, baldes y escobillones, entregados durante una celebración por el Día de la Mujer que el municipio había organizado con juegos, música y sorteos. Minutos después de que las imágenes circularan en redes sociales, comenzaron las críticas.

Participantes durante uno de los juegos organizados en el escenario del predio municipal, en la celebración por el Día de la Mujer Facebook.com

El encuentro se realizó el sábado por la tarde y fue presentado por la Municipalidad como una jornada de actividades recreativas, con música en vivo, desafíos de pastelería, una mesa comunitaria y una elección simbólica de reina y princesas. Según el comunicado difundido en la cuenta oficial del municipio, la actividad incluyó palabras del intendente Cali Goring, una reflexión de la pastora Raquel Krampitz, una charla sobre prevención del cáncer de piel a cargo del doctor Tomás Guiso y la participación de la diputada provincial Elvani Goring.

La publicación oficial destacó que, durante la tarde, se entregaron “distintos premios y obsequios”, entre ellos artículos para el hogar, flores y cuadros pintados por una artista local. Las fotos que comenzaron a circular muestran esos momentos: participantes sosteniendo certificados junto a los elementos que recibieron como premio, que incluían baldes, escurridores y escobas con cintas decorativas.

Reconocimiento simbólico a la reina, que posó con un certificado y un escobillón entregado por el intendente Facebook.com

Los obsequios motivaron cuestionamientos en redes sociales por parte de vecinos y usuarios que señalaron que la entrega de artículos de limpieza como reconocimiento en el Día de la Mujer podía resultar inapropiada para una celebración vinculada a la igualdad de derechos. La publicación del municipio, en cambio, no hizo referencia a la naturaleza de esos premios y se centró en destacar la participación de autoridades y el desarrollo de las actividades del evento.

El comunicado también informó que la celebración contó con la presencia de la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Hauschild, y de los concejales Luis Carlos de Lima y Gilson Germansen. Las actividades recreativas incluyeron juegos en el escenario, música en vivo y la participación de la Casa de la Mujer, que organizó parte de los desafíos de la tarde.

Entrega de un certificado y un balde como obsequio a la 1ª princesa durante la elección simbólica realizada en el marco de la celebración Facebook.com

En declaraciones radiales, el intendente Cali Goring explicó que los artículos de limpieza se entregaron durante una actividad de juegos y desafíos de mímica. “Dentro de estas actividades lúdicas había desafíos de mímica y adivinanzas. En esa instancia se entregaron las escobas, baldes y escurridores. Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo. Las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, sostuvo. Agregó que el municipio obsequió “una escoba, un balde y un escurridor a las tres que mejor representaron” la consigna.

El intendente también defendió el desarrollo general de la jornada. Señaló que hubo “más de 80 sorteos” con otros regalos, como cuadros de la artista local Lenir Dutra y planteras de flores, y afirmó que la elección simbólica de reina y princesas se definió “por aplauso de las presentes”. En la misma entrevista, con FM Show, rechazó las críticas por supuestas actitudes “machirulo” y aseguró que la celebración buscó “festejar los logros de las mujeres”.

“Nosotros, humildemente, celebramos el día. No nos imaginábamos que algunos opositores, con mala leche, saquen esta versión”, dijo y, en otro tramo, al referirse a la entrega de premios, agregó: “¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?”