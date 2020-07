Día del amigo. Reforzarán los controles en Ciudad y Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidieron extremar los controles y apelar a la responsabilidad individual Fuente: AFP

Las reuniones sociales preocuparon a las autoridades desde el comienzo de la pandemia, por ser estas ambientes propicios para la propagación de contagios de coronavirus. El foco, en los próximos días, estará puesto en el día del amigo, que se celebra el lunes. Las autoridades de la Ciudad y de la Provincia ya dispusieron un incremento de los controles para evitar los encuentros sociales, aunque de ambos lados de la General Paz apelan también a la conciencia individual de cada porteño y bonaerense.

El jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, pidió a la gente "que no se reúna". En declaraciones a CNN Radio, refirió: "Acá lo que contagia es el contacto personal. Tenemos que reducir las reuniones. Claramente el día del amigo nos tienta a todos, y hace meses que no vemos a nuestros amigos, pero tenemos que cuidarnos, porque el virus está circulando, hay contagios".

Larreta puntualizó en que "va a haber más control en la calle", para también evitar las aglomeraciones en los espacios públicos. Sin embargo, el mandatario expresó que no hay control del Estado que reemplace la responsabilidad individual. "Yo no puedo poner un policía al lado de cada uno de los tres millones de porteños a ver si cumplen. Depende de la gente, no pongamos todo en el control del Estado. Hay reuniones sociales que se hacen adentro de las casas, no vamos a poner un policía en cada casa, el tema es que la gente no lo haga, el encuentro personal es el mayor riesgo de contagio", dijo para el programa Digamos Todo.

En la misma línea que Larreta, se había manifestado antes de los anuncios oficiales el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli: "Todos quisiéramos festejar el día del amigo como lo hacíamos, pero no es el momento para hacerlo de esa manera, lamentablemente. Podemos festejar con el amigo de otra manera, seamos creativos, pero no debemos juntarnos". El mandatario señaló que los problemas derivados del Covid-19 no pasó. "Juntarnos genera contagios, hay que evitar eso", comentó Santilli en el canal A24.

La política de reforzar los controles se extenderá, además, en la provincia de Buenos Aires. "Sábado y domingo son los días previos al día del amigo, el lunes. Ya lo advirtió el gobernador [Axel Kicillof] con los intendentes, el martes. Se van a redoblar los controles respecto de las reuniones sociales. No es agradable decir esto, pero la verdad que está comprobadísimo que el mayor riesgo de contagio está en lugares cerrados, con poca aireación y muchas personas", explicó la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García.

En una entrevista para CNN Radio, sostuvo que en el interior provincial se produjo "un rebrote importante luego del día del padre". La ministra García detalló que se vive "un momento complicado" y pidió apelar "a la responsabilidad no solo individual, sino colectiva". Además, informó que los controles se mantendrán desde los municipios, con trabajadores abocados a esa función específica.