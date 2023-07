Diana Mondino cuestionó los gastos del Estado en el programa Viajes de Fin de Curso y Previaje: “Hay que tener prioridades”

escuchar

Diana Mondino cuestionó con rigor los gastos que el Estado hace con respecto a beneficios sociales como el Previaje y los viajes de egresados subvencionados. La candidata a diputada nacional por CABA de La Libertad Avanza explicó que se trata de un “verdadero dispendio de recursos argentinos”, en el marco de una grave crisis económica que debería tener “prioridades”.

“ Este país necesita tener prioridades ”, dijo la profesora y economista en relación a los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, para jubilados y pensionados. “¿Eran importantes los viajes de egresados o los viajes que hay por problemas de género? ¿Es ese el principal problema, cuando no hay remedios y las jubilaciones son bajas?”, se preguntó Mondino en diálogo con LN+.

Tras ello, consideró que el Gobierno genera “planes patita” financiando esos programas con recursos de otros. “Estamos gastando en cosas que no son relevantes”, en vez de eso sería mejor “que cada uno pudiera tener una jubilación más alta y la dedique en lo que quiera y no una más baja y que solo algunos puedan viajar en base a lo que le chupás a otro... eso es garrapiñar”.

En ese sentido profundizó en su explicación y añadió que lo que debe hacer el Gobierno es mirar “el panorama general” y no solo enfocarse en los beneficios de ciertos sectores que se acostumbran a los programas de facilidades económicas. “Si -a los comerciantes- les decimos que van a poder exportar o importar, la mitad te va a decir que se bancan a la competencia alemana, pero con los mismos costos logísticos, eficiencia energética, y mismos costos laborales”.

“Acá lo que pasa es que ya que los matan a impuestos muchos dicen bueno me aprovecho del Previaje”, enfatizó Mondino antes de reflexionar sobre el video viralizado en las redes sociales de una extensa cola de gente que se extendía a lo largo de seis cuadras para 150 vacantes de trabajo que ofrecía un supermercado de Rosario.

“En el fondo eso te muestra que en la Argentina hay un potencial maravilloso. Hay seis cuadras de gente que quiere trabajar y no planes, a pesar de que el salario no sea el mejor. Sabemos que podemos hacerlo, los argentinos queremos trabajar”, ponderó la candidata a diputada nacional.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a un spot de campaña de Sergio Massa, en donde el precandidato a presidente de Unión por la Patria postula que la idea de los otros partidos es cerrar el PAMI y quitarle derechos a los jubilados.

Massa se reunió con adultos mayores y denunció que Bullrich y Milei eliminarán el PAMI

Mondino desestimó los dichos y explicó cuál es la estrategia que presentó en su plataforma electoral La Libertad Avanza. “Los argumentos que están dando son completamente ficticios primero porque la plataforma de Javier Milei, que es la que conozco mejor, y creo que la de [Patricia] Bullrich no solo no dice que se vayan a reducir estos, sino que va a tener métodos más rápidos para atender a los jubilados, no como ahora que tardan meses”.

“ No se cierra el PAMI, sino que también hay propuestas bastante concretas de cómo agilizar el proceso, introduciendo una serie de elementos de la historia clínica digital hasta el procedimiento por el que se hacen los remedios para que sean más baratos”.

Asimismo, sembró dudas sobre la eficacia y transparencia de los recursos de PAMI. “La compra de medicamentos de PAMI es algo oscuro, o no es muy del todo transparente y ese tipo de temas serían resueltos”, aclaró.

A su vez, insistió en la necesidad de recuperar la confianza popular. “Una vez que una persona tiene miedo es difícil devolverle la confianza. Y para eso hay que decirle fijate lo que está ocurriendo, si pasa o no”, dijo y apuntó contra Massa: “También mucha gente cree lo que dijo el ministro, pero que él te diga que algo malo puede ocurrir, obviamente genera preocupación”. Y cuestionó: “¿Por qué no dice lo que pasa con las lelics, las importaciones, los jubilados saben que no hay dólares para importar?”.

LA NACION