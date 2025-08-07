Diana Mondino habló sobre Milei y la maniobra $LIBRA: “O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto”

Luego de meses de bajo perfil y contadas apariciones públicas, la excanciller Diana Mondino le ofreció una entrevista al periodista Mehdi Hasan de la cadena Al-Jazeera English. Con su estilo incisivo y por momentos provocador, Hasan la llevó por las políticas y las expresiones más polémicas de Javier Milei: desde el escándalo $LIBRA y la salud mental del Presidente, sus perros, hasta el patrimonio de los ministros del Gabinete, la venta de órganos y las comparaciones del libertario entre el Estado y los pedófilos. Las respuestas de Mondino no se quedaron atrás.

“Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, respondió Mondino luego de que Hasan la inquiriera repetidamente por el escándalo $LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó y que, tras desplomarse en su valor, dejó un tendal de inversores en la banquina.

Durante ese tramo de la entrevista, Mondino intentaba expresar las bondades del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, pero el periodista insistía por $LIBRA. “La pregunta era sobre la estafa de Javier Milei a principios de este año, en el que creo que 250 millones de dólares, desaparecieron”, apuntó Hasan.

“Espero que no, y si lo es, algún día tendrá que ir a la cárcel”, fue la respuesta de Mondino, que nuevamente buscó hablar del acuerdo con la UE.

Hasan: ¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda?

Mondino: No, no debería haber tuiteado eso.

Hasan: Genial, ¿por qué cree que lo hizo?

Mondino: Creo que alguien se lo contó, pensó que era una buena idea.

Hasan: Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares. Desaparecieron.

Mondino: Exactamente, exactamente. Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé.

Hasan: ¡Wow! Es la primera vez esta noche que dice Diana Mondino: es corrupto o estúpido.

Mondino: ¡No!

Hasan: ¡Eso es lo que usted dijo!

En ese momento, Mondino cayó en la cuenta de su frase e intentó redirigirla, en el sentido de que ella estaba dando opciones para elegir, no optando por una de ellas. Pero el daño estaba hecho.

Mondino y las dos opciones sobre Milei y el caso Libra: corrupto o estúpido

Los ministros y sus patrimonios

A poco de empezar la entrevista, Hasan cuestionó la motosierra de Milei y señaló que incluso Elon Musk se arrepintió de haberla usado en el gobierno de Donald Trump. Entonces, asoció esa “falta de empatía” con los pobres con el patrimonio de Milei y sus ministros, para señalar que Mondino era “el miembro más rico del gabinete de Javier Milei”.

“Definitivamente no”, le contestó la excanciller. Hasan insistió, señalando que los medios habían consignado que Mondino era el miembro más rico del gobierno de Milei. Ella lo interrumpió.

“Bueno, tal vez el [ministro] que lo declaró, pero yo no era la más rica. Pero ojalá lo fuera”, señaló Mondino, sembrando una duda sobre la rigurosidad de las declaraciones juradas presentadas por sus excompañeros de gabinete. Pese al tenor de la frase, la entrevista rodó hacia otros asuntos.

Perros y salud mental

La pregunta sobre los perros de Javier Milei no tardó tampoco en aparecer y Hasan la vinculó directamente con la salud mental presidencial. “Cuando era ministra de Asuntos Exteriores, ¿[Milei] siguió más consejos suyos o de sus perros?“.

“En realidad, como estaba trabajando en acuerdos de comercio exterior, nadie me dio ningún tipo de consejo porque teníamos que trabajar con Mercosur”, respondió Mondino, sin poner en cuestión la afirmación que contenía la pregunta de su interlocutor: que Milei, presuntamente, recibía consejos de sus perros.

Hasan luego citó El Loco, el libro de Juan González sobre el Presidente, que alude a supuestas conexiones telepáticas entre Milei y sus perros. “Suena como un hombre loco”, afirmó el Presidente.

“He visto a los perros dos veces. No los conté, porque son muy grandes y no me gustan los perros”, respondió Mondino.

Nuevamente, cuando parecía que no ponía en cuestión la afirmación sobre la supuesta “locura” de Milei contenida en la pregunta, Mondino afirmó: “Déjeme dar vuelta la pregunta. Digamos que lo es, como dice, digamos que todo lo que dice todo el mundo es cierto y se dicen cosas mucho más feas sobre él. Digamos que todo eso es cierto. ¿Cambiaría eso las políticas? ¿Cambiaría eso lo que está intentando imaginar? ¿Por qué las personas que han votado por él y por sus ideas y que aún lo apoyan, y que pueden o no en octubre, votarían aún más a favor de esta idea?“.

“¿No cree que la aptitud mental importa cuando se trata de un líder de un país?“, preguntó Hasan. ”Es extremadamente relevante y le ruego que mencione a un líder, uno de los grandes líderes del mundo en este momento, que no tendría ningún tipo de, digamos, narcisismo“, respondió Mondino.

“No, no, tiene razón en eso, pero yo podría dar vuelta la pregunta y decir: ¿podría nombrar a otro líder mundial que consulte a sus perros sobre cuestiones políticas?“, preguntó Hasan. ”Quizá tengan un gato", retrucó Mondino.

Entonces, Hasan trajo a la conversación a Carlos Rodríguez, exfuncionario menemista y exasesor de Milei, con el que rompió en duros términos, y al que cuestionó por sus salud mental. Mondino recordó que Rodríguez fue su jefe durante 25 años.

“¿Quién tiene razón? ¿Carlos Rodríguez o Javier Milei?“, insistió entonces Hasan, sobre la salud mental de Milei. ”Tengo que decir que Carlos siempre tiene la razón", respondió Mondino, con una sonrisa pícara. “Así que tiene un desequilibrio mental evidente”, insistió Hasan. “No, no puedo decir eso”, completó Mondino.

La excanciller también se diferenció de Milei cuando la consultaron sobre los dichos del libertario contra el Papa Francisco.

Venta de órganos y pedofilia

En más de un momento de la entrevista, Hasan cuestionó que Mondino aún defendiera fuertemente las políticas del Gobierno pese al modo en que fue echada del gabinete.

“Y está de acuerdo con Milei en muchas cosas, porque él promovió la idea de un mercado de órganos, de comprar y vender partes del cuerpo humano. Usted dijo que era una idea fantástica. ¿Cómo es fantástico o incluso ético hacer entrar dinero y mercados en la donación de órganos?“.

“Bueno, pregúntale al Premio Nobel que tuvo esa idea”, respondió Mondino, en alusión a Alvin Roth. “Sí, contactamos con Alvin Roth antes del programa y dijo que su plan no tiene nada que ver con lo que propone Milei”, le advirtió Hasan.

Entonces, Mondino intentó presentar como similares la idea de vender órganos con la Ley Justina que rige en la Argentina, que no contempla la venta de órganos.

“¿Está de acuerdo con que Milei diga que la gente debería poder vender su riñón? ¿Sí o no?”, preguntó Hasan. “Yo no estoy de acuerdo con eso”, respondió Mondino. “Ok, al final lo logramos”, celebró el periodista. Mondino lo acusó de alterar sus argumentos.

Noticia en desarrollo