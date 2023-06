Diana Mondino habló sobre sus duras críticas contra Santiago Cafiero y afirmó que fueron “un chiste”

escuchar

La candidata a diputada nacional de Javier Milei, Diana Mondino, habló este viernes sobre las críticas que vertió en LN+ contra el canciller Santiago Cafiero, cuando en referencia al funcionario del gobierno de Alberto Fernández dijo: “Yo me baño y hablo inglés”. En una entrevista radial, explicó que tales declaraciones fueron “un chiste”, dio cuenta del contexto en el que las realizó y retrucó: “Si hay alguien que quiere ofenderse, es libre de hacerlo”.

Consultada en La Red respecto de sus dichos, Mondino planteó: “Fue una entrevista de media hora donde hablamos de muchísimos temas. Al final hicieron algo que creo que le llamaron ping pong, donde tenés que contestar rapidísimo con una o dos palabras y no tenés tiempo de articular una idea o de explicitar algo (...) Y eso llamó la atención, no se por qué, porque en realidad las definiciones fueron honestas de mi parte”.

A continuación, a la candidata de Milei le preguntaron si se arrepentía de sus expresiones. Entonces, contestó: “Yo tengo sangre cordobesa y los chistes brotan naturalmente. Si hay alguien que quiere ofenderse por un chiste, es libre de hacerlo”.

De esta forma, evitó ahondar en la polémica con Cafiero, quien ayer también fue consultado con relación a las mentadas declaraciones y respondió de manera escueta pero irónica: “No sé quién es. No la conozco”.

Ante una repregunta, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación insistió en que no conocía a la mujer y le restó importancia a su frase. “Ah, no la vi”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, Mondino analizó la coyuntura del país en materia económica. En ese contexto, sostuvo: “La situación está muy complicada porque la Argentina está teniendo bastante rápido un montón de problemas para producir. Entonces, no se produce más, no se contrata gente... Es como esos engranajes que se van trabando de a poquito y después ya no pueden funcionar. Me parece que la economía argentina está en una situación similar y fijate que ni mencioné al dólar ni a la inflación”.

Frente a dicho escenario, dijo que el ofrecimiento de Milei como primera candidata a diputada nacional de su espacio implica asumir “una responsabilidad a nivel familiar y frente a todos los argentinos”. “Lo pensé bastante y estas son las cosas con las que una vez que empezás, no volvés para atrás. Espero que sea una buena decisión. Por lo menos uno siempre toma las decisiones creyendo que van a ser buenas (...) A mí me gustan mucho las ideas de Javier”, afirmó y agregó: “Yo puedo aportar sentido común y experiencia. He trabajado en muchos sectores en la Argentina, siempre en el sector privado y desde el punto de vista de la gestión”.

