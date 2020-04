Diego Guelar: "En China todo bicho que camina va a parar al asador"

Diego Guelar: "Intenté infructuosamente comunicarme con Ginés González García 01:11

13 de abril de 2020

El exembajador argentino en China durante la presidencia de Mauricio Macri, Diego Guelar , expresó que en "todo Occidente hay una actitud muy anti-China y hasta acusan a este país de haber provocado la pandemia de coronavirus de manera intencional".

El también exjefe de las embajadas de Brasil y Estados Unidos, fue entrevistado por Pablo Sirvén en su ciclo "Hablemos de otra cosa" que se emite los viernes, a las 22, en LN+. Guelar contó que Wuhan -la ciudad epicentro de la pandemia mundial - es "hipermoderna" y tiene "una feria callejera, un resabio folclórico, como cualquiera de Buenos Aires". Y ese costado se expresa -según el político- con una frase bien conocida para la cultura rioplatense: ""En China todo bicho que camina va a parar al asador, es una frase real".

Para Guelar, hasta la emergencia sanitaria que sacudió el tablero internacional "Occidente veía lejano y exótico lo que ocurría en China, hasta que estalló lo de Italia y provocó la reacción". Según el abogado, político y diplomático, la relación de China con la Argentina ya tiene "15 años de continuidad" y estamos en presencia de una "superpotencia imparable" que tiene un vínculo muy fuerte con nuestro país a través de la compra de carnes.

Según el exfuncionario, "China es el fenómeno que va a caracterizar nuestro siglo", un fenómeno que no se puede entender sin vivir allí: "No es una dictadura ni una democracia en términos occidentales, porque la línea central en China es el respeto a la autoridad, es orden o caos. Por eso allí no existe el concepto de debate y desde nuestra concepción se trata de un régimen autoritario". Y agregó: "Me fui físicamente de China, pero mi alma quedó allá".

La política argentina

Más adelante, Guelar opinó sobre el liderazgo del presidente Alberto Fernández ante la crisis de la salud: "El presidente hizo dos ejercicios: el acto de autoridad y representar lo que era compartido por la gente. Ahora se está poniendo un traje de líder que no tenía, pero hay una concentración de poder fáctica en los DNU, un poder concentrado que es un compañero de ruta peligroso".

Diego Guelar "La Organización mundial de la salud estuvo negligente"

El exfuncionario entiende que es esencial convocar ya al Congreso para que se retomen las sesiones: "El sistema necesita al Congreso y a la Justicia funcionando. Además, los políticos deberían aportar un 30% o 40% de su sueldo porque la clase política no puede ser insensible al enorme esfuerzo que está haciendo la ciudadanía ".

La cuarentena

"La cuarentena es el gran instrumento, no hay otra vacuna mejor", afirmó Guelar, y completó la idea: "Si le sacamos el cuerpo al virus, ralentizamos la llegada del pico".

Diego Guelar "Los políticos deberían aportar el 30% 40% de sus sueldos"

Para el diplomático de carrera "nunca hubiéramos imaginado esto un tiempo atrás" y cuestionó la manera en que la principal entidad mundial de la salud enfrentó la crisis sanitaria: "La Organización Mundial de la Salud estuvo negligente, fue una negligencia burocrática", un hecho que hizo más lento cualquier intento de atacar con anticipación el virus.

"Intenté infructuosamente comunicarme con el ministro de Salud, Ginés González García . Propuse hacer la cuarentena a los que llegaban en enero. Nuestra ventaja es que no tenemos 20 aeropuertos internacionales", finalizó Guelar.