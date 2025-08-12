Ignacio Torres respaldó el superávit fiscal, pero pidió más reformas: “Es pan para hoy y hambre para mañana”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, analizó la política económica nacional y respaldó el plan del Gobierno de priorizar el equilibrio fiscal, sin embargo, señaló que, a pesar de que mucho ajuste “se hizo bien”, es necesario que el mercado y la presencia estatal se complementen. Además, apoyó el veto como herramienta democrática pero cuestionó la forma en la que lo utiliza el Presidente: “Hay premisas que son falaces“.

“Necesitamos todo el mercado posible pero también el Estado que sea necesario. Si sostenemos el superávit pero en dos años no podemos exportar los recursos que generan las divisas que necesitamos porque se caen los puertos y las rutas nacionales están hechas un desastre, es pan para hoy y hambre para mañana. Si queremos pisar un tipo de cambio y le exigimos a los empresarios que sean competitivos a precios de Suiza pero costos argentinos, también", indicó Torres en Odisea Argentina, por LN+.

Además, apuntó: “El Gobierno cree que no hay que subsidiar a sectores que parecen inviables pero tenemos actividades como la ganadería ovina que necesitan poder apalancarse financieramente a tasas subsidiadas porque son campos de frontera que hacen a la soberanía nacional. Si no los tenemos poblados es un problema enorme para la Argentina y nos saldría mucho más caro”.

A su vez, el gobernador se refirió a los vetos que implementa Javier Milei contra proyectos que considera que vulneran el superávit y sostuvo que “hay premisas que son falaces”. Torres advirtió que el equilibrio fiscal debe estar por sobre el cumplimiento de la ley, sin embargo aclaró: “Ahora, si una ley te obliga a destinar ciertas partidas específicas para algo determinado y tu funcionario la subejecuta, no es un campeón que ahorra plata, es un mal funcionario”.

Por otra parte, afirmó que el frente lanzado junto con otros gobernadores “va a llevar a la Argentina a la normalidad” y que, si bien parece utópico, “es posible”. En tanto, cruzó a la política nacional y reclamó que no quiere entregarse a un país “pendular donde se discuten agravios y la agenda parlamentaria pasa por la situación procesal de una expresidenta”.

El gobernador aseguró que la Argentina “necesita una nación republicana y federal” y explicó: “La reforma laboral tendría que estar tratándose en el Consejo de Mayo pero la están pateando. Tenemos la mitad del empleo no registrado y estamos discutiendo un aumento a jubilados. La Argentina necesita alguien que no tenga miedo de pagar un costo político en un momento determinado para ir hacia un país normal. Milei lo tiene pero no presenta una reforma laboral. Se necesita coraje de llamado nacional, que no significa ser tibio. Hay que tener coraje para sentarse con alguien que no piensa como vos y tender un puente. No plantear que el que no piensa como vos es un traidor a la patria. El peor enemigo de este país son los fanatismos, que nos llevaron al blanco o negro”.

Los cinco gobernadores que lanzaron el frente "Provincias Unidas"

El análisis sobre el acuerdo entre LLA y Pro, y la crítica al peronismo

Respecto a la alianza nacional que conformaron La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (Pro), Torres remarcó: “Habría que preguntarle a [Mauricio] Macri por qué aceptó. Las encuestas dicen que hay un riesgo de polarización, pero ir al resguardo de los vencedores es tomar atajos e ir a la cómoda. ¿Qué problema hay que se pierda una elección si sostenés coherencia en el tiempo?“.

Desligó de tantas responsabilidades a Macri y dijo que hizo “lo que pretendían varias personas de su espacio”, a la vez que respaldó la actitud de María Eugenia Vidal, que dio un paso al costado cuando se firmó el acuerdo. “Que una candidata dijo que no juega es valiosísimo. Pro es un espacio que está acostumbrado a ganar elecciones sistemáticamente y hay que desdramatizar el hecho de perder. Yo tengo una carrera más corta pero perdí muchas elecciones”, recalcó.

“Creo que en Pro hay un proceso de depuración y es bueno. Gran parte de los dirigentes van a formar parte de LLA y es lógico. No se explica que se vayan. Pero hay muchos otros que saben que es necesaria una alternativa republicana y federal. Ellos van a estar dentro del interbloque nuestro. Lo que no podemos es confundir al electorado, eso se va a ver el día después", continuó.

Por su parte, Torres cuestionó al peronismo, acusó que “destruyó” a Chubut y dijo que lo “combatirá” siempre porque no tiene nada que ver con ellos. Además señaló que se siente representado por perfiles como los de Juan Schiaretti, Claudio Vidal o Maximiliano Pullaro y cerró: “Hoy hay una acefalía de representación partidaria de ese espacio que queremos aglutinar, el cual trabaja en una agenda de desarrollo, no en amplificar el odio para ganar una elección”.