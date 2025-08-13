Diego Guelar minimizó que lo hayan eliminado de un grupo de diplomáticos de Pro y ratificó su postura contra Macri: “No fue un error”

Después de calificar a Mauricio Macri como “un hijo de puta” y ser expulsado de un grupo de diplomáticos de Propuesta Republicana (Pro), Diego Guelar, que fue embajador durante la gestión del expresidente, ratificó su postura y señaló que sus declaraciones no fueron un error, sino “expresiones”. Además dijo que solicitó que la dirigencia del partido diera un paso al costado tras las elecciones en la ciudad de Buenos Aires.

“Soy noticia por haber cumplido la cuota de insultos de los últimos 30 años y de los próximos 30. Me echaron de un chat informal que hace meses no visito, no tiene importancia [en referencia a su expulsión del grupo de diplomáticos del partido]. Lógicamente, el partido puede hacer un procedimiento para echarme, yo soy afiliado hace 20 años. He hecho cosas mucho más serias: hace ocho meses pedí una interna abierta para lanzar una ofensiva porque la decadencia de Pro no es de hace tres días, sino un proceso que viene in crescendo en los últimos dos años”, expresó en TN.

Además continuó: “Después del desastre del 18 de mayo [las elecciones porteñas] pedí que la conducción nacional y del distrito dieran un paso al costado. Cuando hay una derrota, las conducciones dan un paso al costado”. “Yo sigo siendo Pro, soy un candidato extrapartidario. Ahora el partido desapareció con esa propuesta y eso me pareció un desastre. Se debió haber armado un frente. La Argentina no se va a pintar de violeta, es un error ese”, remarcó.

Diego Guelar, cuando recibió en China al entonces presidente Mauricio Macri junto a su pareja, Juliana Awada Presidencia

En cuanto al insulto, Guelar afirmó que “ya está hecho” y aseveró que expresó un estado de ánimo “muy claro”. En esta línea consideró que Pro no está disuelto pero sí atraviesa un momento “crítico” y una crisis “muy grave”. “Hay un responsable de la mesa central que es el presidente del partido [Mauricio Macri]. Lo mío no fue un error, fue una expresión. Mostré mi bronca y desencanto con esta situación”, agregó.

El exembajador argentino en China y Brasil, entre otros países, también apuntó contra María Eugenia Vidal, a pesar de que, al igual que él, no respaldó el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA). Guelar dijo que la exgobernadora es parte de la conducción que pidió que diera un paso al costado y la definió como “directa responsable de la decadencia del partido”. Además apuntó: “Forma parte de una dirección que yo llamo cabina telefónica porque es un grupo pequeño que rodea a Macri y llevó a este desastre. No había motivo para que no hubiera una presentación de Pro oficial. Estuvo todo mal hecho”.

Las declaraciones contra Macri y su expulsión del grupo de diplomáticos

Este martes, Guelar dejó de lado el lenguaje diplomático y acusó a Macri de ser un “reverendo hijo de puta” por acordar con LLA. "Fueron 20 años de un partido municipal, porque así nace Pro, después fue un partido nacional con representación en prácticamente todos los distritos. Y después lideró, lo hizo el mismo hijo de puta, lideró una asociación que era curiosísima, un partido de centroderecha”, indicó en Radio Con Vos.

Acabo de proponer que Alberto Crescenti, el porteño más importante que tenemos, ocupe mi candidatura a Senador Nacional -que yo declinaría si el la acepta- no tengo duda que sería votado mayoritariamente…y sería el mayor aporte político de mi vida…🇦🇷 pic.twitter.com/ZFO3m2CXXh — Diego Ramiro Guelar (@GuelarSenador) August 12, 2025

Acto seguido, el exembajador, que planea competir como candidato a senador por la Ciudad por la Unión del Centro Democrático (UCD), explicó: “[Lo llamo así porque] no se puede romper una historia, aunque te haya pasado de chiripa. No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la de [Juan Domingo] Perón o [Hipólito] Yrigoyen".

A raíz de las declaraciones contra el expresidente, Fulvio Pompeo, secretario de relaciones internacionales de Pro, apartó hoy a Guelar del grupo de WhatsApp que aglutina a los diplomáticos y exfuncionarios de la Cancillería durante la gestión de Macri. Actualmente, son más de 60 especialistas que actúan como asesores de Pro en materia de política exterior.