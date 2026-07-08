El mensaje de Villarruel por el 9 de Julio con críticas al Gobierno: “Otro país es posible”

A horas de reencontrarse nuevamente con el presidente Javier Milei en el acto oficial por el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó nuevas críticas al Gobierno y contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública”.

Mediante una nota de opinión publicada en el diario tucumano La Gaceta, Villarruel manifestó que los argentinos debían demostrar que mantienen intacta “la capacidad de conducir su propio destino”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió el artículo en las redes sociales

“Asumamos el mandato de la historia con la certeza de que otro país es posible si tenemos la audacia y las virtudes necesarias para hacerlo realidad”, expresó.

A su vez, planteó que en el siglo XXI la Argentina atraviesa una “encrucijada histórica” que reedita “el mismo dilema político de 1816″ y señaló que “la libertad no es una abstracción”, sino que se encarna en “la soberanía concreta de la Nación sobre sus decisiones y sus recursos”.

“Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”, dijo, en alusión implícita a los vínculos que el Gobierno tejió con Estados Unidos.

Tras la renuncia del Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete ante el avance de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, Villarruel contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria”.

Manuel Adorni renunció a su cargo el pasado 27 de junio (Foto: Instagram @madorni)

“Por eso, este 9 de julio, la encrucijada argentina nos exige abandonar la resignación y la improvisación. No podemos eludir nuestra responsabilidad histórica ni delegar las decisiones estratégicas de la Nación bajo la falsa premisa de una eficiencia sin rostro”, aseveró.

Villarruel hizo un llamado a “evocar las reservas de patriotismo” del pueblo a los técnicos, científicos, trabajadores, empresarios y jóvenes con el objetivo de “volver a concebir el esfuerzo cotidiano como la forma más alta de defensa nacional”.

“Seamos capaces, como los hombres de Tucumán, de escuchar esa voz imperiosa de la Patria que supera todo cálculo transaccional. Construyamos entre todos un orden legal soberano y valiente que ponga los recursos al servicio del desarrollo de nuestras familias y del suelo sagrado que habitamos”, convocó.

También se refirió a los próximos desafíos, indicó que la sociedad se enfrenta a un cambio de época “antropológico” y, en línea con la encíclica del papa León XIV, resaltó que el avance tecnológico debía estar “al servicio de la persona humana y el bien común”.

Villarruel estuvo entre los presentes en el Día de la Bandera, pero no hubo uno saludo con Milei marcelo manera

“En el plano económico y social, esto implica que la innovación debe tener como norte el desarrollo humano integral, la producción nacional y la creación de fuentes de trabajo digno para nuestro pueblo”, afirmó.

Por otro lado, destacó la hazaña del Congreso de Tucumán de 1816 al considerar que fueron hombres que se reunieron en “circunstancias críticas” y que sintieron el llamado de “la voz silenciosa, pero imperativa de la Patria”.

“Al firmar el acta, no solo rompieron vínculos con España, sino que añadieron una cláusula imperecedera que resuena con más fuerza a medida que transcurre el tiempo: la exigencia de ser independientes “de toda otra dominación extranjera”. Aquel congreso demostró, que en situaciones críticas, la política debe ser el arte de hacer posible lo imposible“, concluyó.