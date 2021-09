Diego Santilli: “Hay un hartazgo con este Gobierno que te grita y no te escucha”

El ganador de las PASO bonaerenses del domingo, Diego Santilli, está afónico. Tiene la voz quebrada. Se acostó de madrugada y le resultó difícil dormir. El día después de las urnas, estrenó su triunfo con una recorrida por las localidades de Pacheco y Tigre. “Impresionante cómo me recibió la gente”, enfatiza. Y no para. Habla con el mismo envión que en el discurso del festejo frente a la militancia, aunque ahora, en una entrevista con LA NACION, busca sintetizar: “Tenemos que ir a juntos para ganarle al kirchnerismo en noviembre”. Y apunta un poco más allá: “Tenemos que dar una alternativa para la Argentina y para la provincia”.

Ni en sus mejores sueños Santilli pensó que podía ganar la provincia de Buenos Aires . Solo tras una recorrida por Bahía Blanca y Olavarría creyó en que podía pasar algo importante, pero nunca tanto. El exvicejefe de gobierno porteño se apega al discurso de campaña, propositivo, aunque le reclama un cambio de rumbo al Gobierno. Ese, dice, es el mensaje de las urnas.

–¿Si es el gran ganador del domingo, quien es el gran perdedor?

–Creo que la que ganó es la gente, yo tengo una enorme responsabilidad para encabezar la lista con Facundo (Manes), con Graciela (Ocaña), con Margarita (Stolbizer), con todos los candidatos de mi espacio. El objetivo es consolidar la unidad, darle una alternativa a la Argentina y a la provincia que permita que los chicos vayan al colegio, que la gente tenga seguridad. Es la primera vez que en una interna en una elección provincial donde el kirchnerismo va unido, pierde. Hay un hartazgo, un cansancio de la gente que veo todos los días en cada conversación y hay un hartazgo con este Gobierno que te grita y no te escucha , que libera a los presos mientras los trabajadores estaban encerrados en sus casas.

–¿Cuál es la lectura que hace de los resultados a nivel nacional?

–Me parece que se han hecho muy buenas elecciones en las provincias, se ganó Jujuy, Mendoza, Entre Ríos. Hay una abrumadora proyección en todo el espacio para seguir trabajando por la unidad, seguir haciendo con firmeza este trabajo, corrigiendo donde nos equivocamos y escuchando a quien nos votó. Hay un voto que está expresando el hartazgo y al mismo tiempo la esperanza de que haya un nuevo rumbo.

–¿El Gobierno tiene que cambiar de rumbo, de gabinete?

–Que cambie el gabinete o no es una responsabilidad del Gobierno. Lo que tiene que cambiar es de cara a la sociedad que no quiere ver que se proteja a los delincuentes, que no puede ser que quedemos a merced de ellos. Es necesario que se pongan al frente en el tema de la seguridad.

–¿Cómo imagina el resto del mandato de Alberto Fernández?

–No hay posibilidad de que… [duda]. Lo imagino con más democracia. Hay que interpretar lo que dijo la sociedad en las urnas: no habló de ataques personales, de chicanas, la sociedad pidió que la cuiden, que generen trabajo, que los comerciantes puedan trabajar y no los ahoguen con las impuestos, que los chicos puedan ir a las escuelas, vivir en paz.

–¿Cuán responsable es Cristina Kirchner de la derrota?

–No sé, no hablo de los demás. A la vista de todo el mundo estuvo un Gobierno que no escuchó a la gente, que no administró la pandemia, un Gobierno que grita, que te maltrata, que no enfrenta los problemas de la sociedad, un Gobierno que te ataca solamente con chicanas .

–¿Los sorprendió este triunfo o lo esperaban?

–No, no lo esperábamos. Lo veníamos hablando con Horacio [Rodríguez Larreta] tras una recorrida por Necochea, Olavarría, Bahía Blanca y decía que si fuera por lo que uno ve en la calle, en las recorridas, en las visitas que hacíamos, parecería que podía pasar algo importante, pero no creíamos que iba a ser de esta magnitud. Veníamos de menos 15 y fuimos a más 5.

–¿Regresan al gobierno en 2023?

–Me parece que este resultado da la esperanza de una provincia, de un país que quiere salir, recuperar su identidad. Yo veo ese camino. Hay una esperanza, pero hay que seguir trabajando para las elecciones de noviembre, hay que seguir trabajando, recién ganamos una primaria…

–A Facundo Manes le faltan pocas décimas para llegar al 40% de los votos en la primaria, lo que lo habilitaría a colocar en la lista mayor cantidad de dirigentes que hasta ahora. ¿Están pensando en un gesto y conceder ese beneficio?

–Lo más importante es que nos comprometimos a estar juntos el 12 de septiembre y el 12 de septiembre estuvimos juntos y ahora nos organizamos juntos para caminar la provincia. Facundo nos ha ampliado la participación, nos sumó y esa es la situación que tenemos ahora. Nos criticaban porque éramos un espacio cerrado, nos abrimos a la sociedad y eso es lo que va a estar representado en las listas de la elección de noviembre. Exhibimos la diversidad de opciones dentro de la alianza, donde hay más de un candidato. La sociedad votó un espacio diverso más que a un candidato, para eso fuimos en una primaria.

–Cómo fue el proceso con Facundo Manes: la interna comenzó fuerte y ustedes fueron más conciliadores. Incluso en los discursos de la noche de la elección siguió habiendo críticas de Manes a Macri. ¿Cómo se vivieron los ataques en su espacio?

–Tenemos la responsabilidad de sostener lo que la gente votó. Obviamente votó un espacio diverso, una ampliación del espacio donde tenemos que ir juntos para ganarle al kirchnerismo . Es eso lo que tenemos y lo que representamos.

–¿Se puede esperar ahora un endurecimiento de los discursos de campaña?

–Tenemos que seguir representado la esperanza de los bonaerenses, de los argentinos y ante cada ataque presentar una propuesta. Yo hice 22 propuestas, Facundo hizo otras y vamos a integrarlas en un espacio común. Tenemos que enfrentar a los dos adversarios: el primero son los problemas que tenemos los bonaerenses, la inseguridad, la falta de trabajo, la salud; y el segundo es el kirchnerismo.

–¿Cómo imagina la relación con Manes en el Congreso?

–Bien, porque las internas son así, siempre de una u otra manera hay tensiones y discusiones, pero tenemos que armar un espacio común que nos permita ser mejores, salir de la interna y consolidar el espacio común que tenemos la tarea de construir.

–¿Cómo lo posiciona este triunfo dentro de Juntos?

–No lo tomo como algo personal, yo formo parte de un equipo con Horacio, con los intendentes, con el resto de los dirigentes. Cuando me buscaron para ser candidato les dije que sí, que quería formar parte de un movimiento, de un equipo. Estoy contento, tengo mucha responsabilidad para liderar este camino, pero con mucha humildad.

–¿Habló con Mauricio Macri tras el triunfo? ¿Qué le dijo?

–Hablé con Horacio, con Mauricio, con Lilita [Carrió], con María Eugenia [Vidal] y a todos les demostré mi agradecimiento.

–¿Tras este resultado como se resuelve la puja interna de Juntos entre halcones y palomas?

–Me parece que este resultado lo que hace es unirnos más, ampliarnos, nos demuestra que si estamos juntos consolidamos el espacio. Tenemos la posibilidad de ser una alternativa para una sociedad que espera, una alternativa de esperanza para la provincia y los argentinos.

–¿Va a haber debate de acá a noviembre?

–Sí, por supuesto, yo ya lo firmé. El último debate en la provincia fue en 1987, entre Cafiero [Mario] y [Juan Manuel] Casella. Yo estoy firme para debatir, nunca le he rehuido al debate.

–¿El Gobierno perdió por la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos?

–No, los problemas centrales son otros. El festejo que muestra la fotografía está muy mal pero los problemas están en otro lado, en los comerciantes que no pueden trabajar, en los chicos que no pueden ir al colegio, en la inseguridad. Claro que como Presidente hay que hacer lo que decís que hay que hacer y no otra cosa.

–¿Quiere ser gobernador?

–Falta mucho, estamos en las primarias, hay que ir a elecciones legislativas en noviembre. Falta mucho.

–¿El resultado lo pone en carrera para la gobernación y a Larreta para la presidencia?

–No es una respuesta para dar ahora, ahora estamos acá y hay que trabajar para donde el equipo necesite.

–¿Tras la elección del domingo y los votos que sacó Manes, pesa más el radicalismo en la coalición?

–Siempre pesó el radicalismo. Yo tengo una valoración importante de todos los sectores que integran Juntos, siempre fue así.

–¿La unidad de la oposición es el nuevo leitmotiv de la campaña de acá a noviembre?

–La unidad es clave porque lo pide la sociedad, es lo que nos está reclamando con este voto del domingo, seguir un rumbo nuevo, que se la escuche, que quiere un futuro mejor. Y hay que escucharla.