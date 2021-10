Diego Santilli respaldó a Mauricio Macri, antes de la declaración en la causa por espionaje

Diego Santilli se sumó hoy a los respaldos al expresidente Mauricio Macri , que mañana será indagado en los tribunales federales de Dolores por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos en el naufragio del submarino ARA San Juan. Pero su defensa se topó con un error nada menor.

“La Argentina que queremos construir juntos necesita instituciones sólidas, independientes y reglas claras. Hoy estuve con @mauriciomacri y mañana se va a presentar en Dolores para declarar en la causa por supuesto espionaje a los familiares del ARA San Juan”, escribió en Twitter el primer candidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires.

“ Yo soy querellante en esta causa y me consta que Mauricio no tiene nada que ver con estas acusaciones, que tienen un evidente tinte político, y ocurren en plena campaña electoral . Me entristece y me da mucha bronca que se use políticamente el dolor de los familiares y la memoria de los héroes del ARA San Juan. Tenemos que terminar con este maltrato y estos atropellos”, completó.

Inclemente, la red social no dejó pasar un minuto sin advertir el error de Santilli, que no es querellante en la causa por el presunto espionaje a los familiares de los fallecidos en el naufragio del submarino ARA San Juan, sino otro expediente no conexo, que también apunta contra el gobierno de Cambiemos y la cúpula de la AFI macrista, pero por el espionaje ilegal sobre políticos, periodistas, dirigentes sindicales y religiosos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las espiadas en esa causa, pero también aparecen como víctimas de espionaje dirigentes de Pro, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, el propio Santilli, y el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, y el exdiputado Nicolás Massot, entre otros.

Macri recibió el respaldo de sus aliados

Macri luego de participar este miércoles en un desayuno con jubilados en una sociedad de cultura y fomento en Munro, recibió el respaldo de Santilli, Larreta y Vidal, así como de Graciela Ocaña y Jorge Macri, que convocaron a la marcha de mañana en Dolores para respaldar al expresidente.