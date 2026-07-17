Diego Santilli se reunió con los jefes de los bloques de Pro para discutir la reforma del Banco Central

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió ayer a los titulares de los bloques legislativos de Pro, Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling (Senado), en la Casa Rosada para discutir la agenda que impulsa el Gobierno en el Congreso, donde el macrismo es uno de sus principales aliados. Al encuentro vespertino también se sumó el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, funcionario de máxima confianza de Karina Milei y responsable del armado electoral de La Libertad Avanza (LLA) en todo el país.

El eje del encuentro fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsa el oficialismo. “Los presentes destacaron la importancia del proyecto al considerarlo una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico”, reza el comunicado difundido por el equipo de Ritondo. El jefe del bloque Pro en Diputados aseguró a LA NACION que la bancada apoyará el proyecto. Por su parte, desde el Senado indicaron que “se analizará” cuando ingrese al Congreso.

El presidente Javier Milei recibió a legisladores de LLA en la Casa Rosada y brindó detalles de lo que será el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central Presidencia

Se trata de una iniciativa que el Poder Ejecutivo anunció y defendió en las últimas semanas, pero que aún no fue presentada formalmente en el Congreso. La intención del Gobierno es que ingrese en agosto. Según detalló el vocero presidencial, Adrián Ravier, la reforma apunta a establecer como único mandato del Banco Central la preservación del valor de la moneda, fortalecer su independencia “del poder político de turno” y prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional mediante emisión monetaria.

“Se conversó únicamente sobre el tema Banco Central”, remarcaron cerca de Santilli respecto del encuentro de este jueves. Sobre la reforma electoral no se habló “ni una palabra”, aseguró Ritondo, en diálogo con LA NACION. El proyecto está estancado en el Senado desde abril a raíz de las diferencias planteadas por los aliados del Gobierno, principalmente respecto de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una herramienta que opositores dialoguistas –incluso Pro– y puros consideran útil para dirimir sus internas y candidatos de cara a las elecciones de 2027.

El jefe del bloque Pro en Diputados ha reiterado en numerosas oportunidades que “las PASO tienen cosas positivas” y ha planteado la posibilidad de explorar la alternativa de las primarias no obligatorias (para los partidos ni los ciudadanos).

Durante el encuentro, Goerling también planteó temas relativos a Misiones, la provincia que representa en el Senado. El legislador abordó la cuestión de los pasos fronterizos con Brasil y Paraguay “para mejorar la burocratización y que fluya más el tránsito”, indicaron fuentes legislativas a LA NACION.

¿Alianza bonaerense?

Los protagonistas de la escena remiten a la pregunta sobre la posibilidad de una alianza entre Pro y LLA en la provincia de Buenos Aires. Ritondo es el presidente de Pro bonaerense y uno de los principales impulsores de una coalición amplia para derrotar al peronismo en su bastión. Santilli hoy funciona como un nexo entre ambos espacios: aunque formalmente pertenece a Pro, responde a los hermanos Milei y está abocado a conseguir la reelección del Presidente. Es, además, uno de los posibles candidatos a gobernador de Buenos Aires. Y “Lule” es el armador electoral de Karina Milei.

Fuentes al tanto de la reunión negaron que en ella se haya discutido sobre estrategia electoral.

No obstante, Ritondo aseguró a LA NACION que el asunto está puesto sobre la mesa: “Vengo reuniéndome con [Sebastián] Pareja [armador bonaerense de Karina Milei]. Estamos repasando los 135 distritos”. Y remarcó que con el diputado de LLA tienen “buena relación”.

Esto sería así a pesar de que el oficialismo, que le había prometido dejarle la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, finalmente le concedió la titularidad al armador karinista, quien ingresó a la Cámara baja tras las elecciones de 2025.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, referentes bonaerenses de LLA y Pro, respectivamente Prensa

Una fuente cercana a Pareja confirmó a LA NACION que mantienen un “diálogo fluido” y que “se trabaja especulando con la posibilidad de que haya una alianza como el año pasado”, aunque aclaró que la decisión final la tomarán Javier y Karina Milei.

Ritondo da por sentado que Pro y LLA conformarán una coalición electoral en la provincia de Buenos Aires al considerar que es la única forma para ganar unas elecciones en el territorio gobernado por el kirchnerismo. También asume que Santilli será el candidato a gobernador. Sin embargo, Pareja también aspira a ser el candidato para suceder a Axel Kicillof en La Plata.

Cerca de Santilli dijeron que no están aún en “modo campaña bonaerense, mucho menos después de asumir la Jefatura [de Gabinete]”. Aunque reconocieron que “quiere jugar a gobernador”. El ministro coordinador fue precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023.