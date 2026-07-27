Diego Santilli, sobre Lula y las quejas de Brasil: “Que no se rasguen las vestiduras, vinieron acá a hacer campaña”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió a Lula que “no se rasguen las vestiduras”, tras las quejas diplomáticas de Itamaraty por los insultos de Javier Milei a su par de Brasil. El presidente de la Argentina lo llamó “presidiario” y “zurdo”, entre otras cosas, al acompañar al senador Flavio Bolsonaro en el acto de lanzamiento de su campaña para alcanzar la presidencia.

En diálogo con LN+, Santilli dijo: “Que no se rasguen las vestiduras, vinieron acá a hacer campaña, dijeron barbaridades del Presidente y pudieron hacer los recorridos que quisieron hacer”.

El jefe de Gabinete Diego Santilli Hernan Zenteno - La Nacion

Más temprano, Milei se refirió a las elecciones de 2023, cuando -según denunció- asesores enviados por Lula hicieron campaña por Sergio Massa, en la elección que ganó La Libertad Avanza en segunda vuelta.

El Presidente también afirmó que no pudo visitar esta vez a Jair Bolsonaro y señaló que se encuentra “injustamente preso”. Además, lo contrastó con la visita de Lula a Cristina Kirchner. En esos mismos términos habló esta noche Santilli.

En ese contexto, el funcionario fue consultado por la “campaña antiargentina” que, según Milei, fue financiada en gran medida por Brasil. Para el jefe de Gabinete, esas críticas forman parte de “una discusión de modelo” entre las democracias occidentales y las autocracias orientales.

El presidente argentino Javier Milei junto a su par brasileño Lula da Silva

En otro tramo de la entrevista, Santilli detalló las prioridades legislativas del oficialismo para después del receso parlamentario. Ante la consulta sobre cuál buscarán aprobar primero, respondió que el Gobierno pretende avanzar con varias iniciativas. Entre ellas, mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, las modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal, la ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, la reforma electoral y el super RIGI.

Al ser consultado sobre los acuerdos con los gobernadores de cara a las elecciones de 2027, Santilli repasó la estrategia electoral desplegada por el oficialismo el año pasado. Destacó que La Libertad Avanza y sus aliados se impusieron en 15 de las 24 provincias y recordó que en algunos distritos hubo acuerdos, mientras que en otros el partido del oficialismo compitió en soledad.

El funcionario atribuyó esos resultados al trabajo de la mesa política liderada por Karina Milei y anticipó que el espacio seguirá el mismo camino de cara a la próxima elección.

Santilli atribuyó el buen desempeño electoral logrado por La Libertad Avanza en 2025 al trabajo de la mesa política liderada por Karina Milei Presidencia

En relación con Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete sostuvo que Milei se caracteriza por no interferir en la Justicia, a diferencia de -según señaló- otros presidentes. En ese sentido, señaló: “La Justicia determinó así que no hay más discusión. Terminemos con eso. En vez de discutir personas, discutamos qué Argentina queremos”.

Santilli también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la situación económica que atraviesa la provincia de Buenos Aires. “En términos económicos, ha destruido la provincia”, sostuvo en diálogo con Luis Majul. Además, le reclamó al mandatario provincial que se ocupe de brindar seguridad a los bonaerenses.

El jefe de Gabinete sostuvo, en relación a la condena que inhabilita a Cristina Kirchner a ser candidata, que lo dictaminado por la Justicia no admite discusión Hernán Zenteno - LA NACION

Luego respondió a Alberto Fernández, quien había señalado que Milei tiene problemas psiquiátricos. El jefe de Gabinete le atribuyó al expresidente haber dejado una inflación acumulada del 1147% durante sus cuatro años de gestión y le pidió que “se llame a silencio”.

Como contraste, Santilli destacó el proceso de desaceleración inflacionaria que se logró en lo que va del gobierno libertario y señaló que la discusión actual pasa por determinar si el índice mensual será del 1,8% o del 1,6%.

Diego Santilli señaló que Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina a discutir un plan de desarrollo económico

“Claramente estamos mejor. Por supuesto que falta, porque no arreglás 100 años de destrucción en tres años”, expresó. Según sostuvo, 12 de los 16 sectores de la economía se encuentran en crecimiento y el debate gira ahora alrededor de la velocidad con la que se recuperará plenamente el consumo.

El funcionario destacó, además, los niveles de exportación de petróleo y el desarrollo de la minería, y aseguró que comienzan a observarse realidades económicas diferentes en las provincias.

Santilli también indicó que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llegará este lunes al país ya no para revisar el cumplimiento del programa económico, como ocurría anteriormente, sino para discutir un plan de desarrollo para la Argentina. En ese sentido, destacó que la titular del organismo visitará Vaca Muerta.