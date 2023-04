Diego Santilli, tras el asesinato del colectivero: “Que deje de aturdirnos el silencio de Kicillof, que se haga cargo”

escuchar

Diego Santilli, diputado nacional de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, apuntó esta noche contra Axel Kicillof, tras el asesinato del chofer en La Matanza, y pidió respuestas por parte del gobernador.

“Lo que está esperando la gente es que deje de aturdirnos el silencio de Kicillof, que hable, que se haga cargo de la provincia que está gobernando. Porque inseguridad hubo pero lo que está pasando ahora es el abandono total y absoluto del Estado, es mirar para oro lado, es no hacerse cargo, es no ir a fondo”, planteó en diálogo con TN.

Y argumentó: “La gente está cansada, está harta de que le afanen en cualquier lugar. De que le corten la calle cuando otros tienen que ir a laburar, esta harta porque no tiene un laburo formal y todo es informalidad. Está harta porque no llega a fin de mes, que va a comprar pollo con dos mil pesos y no le dan nada. Lo que la sociedad está esperando es respuesta no show”.

Kicillof evitó mostrarse en público, suspendió un acto y siguió desde la gobernación la crisis desatada por el asesinato de un colectivero en La Matanza y las agresiones contra su ministro de Seguridad, Sergio Berni, cuando por la mañana se presentó en la protesta de los trabajadores.

Por la tarde, el gobernador se reunió con las autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Berni y el ministro de Transporte de la provincia, Jorge D’Onofrio.

Tras recibir una furibunda golpiza, el funcionario fue trasladado al Hospital Churruca donde se le hicieron una serie de estudios médicos y, luego, se trasladó en helicóptero a la Casa de Gobierno.

Una vez que corroboró que Berni estaba fuera de peligro, Kicillof tomó dos decisiones: suspendió un acto público con intendentes -que fueron recibidos de manera privada en la Casa de Gobierno- y dispuso recibir al responsable de la UTA Roberto Fernández, juntos a sus ministros de Seguridad y Transporte.

