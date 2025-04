Diego Valenzuela le respondió a Macri: “Si hay algo que no tengo es precio”

Después de los explosivos dichos que lanzó el expresidente Mauricio Macri, que comanda Pro, al respecto de los dirigentes de su partido que se pasaron a La Libertad Avanza (LLA), salió a responderle el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, un ex amarillo que ahora comulga en el oficialismo nacional y que se sintió aludido.

Desde Mar del Plata, en un encuentro con el intendente Guillermo Montenegro y con el jefe de bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, dos alfiles amarillos bien cercanos a los libertarios, Macri marcó: “Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”. Allí estuvo también Fernando de Andreis, de su extrema confianza, quien después hizo correr las palabras del expresidente por redes sociales.

Fue ante esto que reaccionó Valenzuela, que negó haber recibido cualquier contraprestación para ubicarse en “las fuerzas del cielo”, de la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien gestionó su ingreso, más allá de la cercanía que tiene con el presidente Javier Milei por haber compartido años universitarios.

“Si algo no tengo es precio”, aseguró Valenzuela, que replicó a Macri pese a que no lo nombró puntualmente. “Nuestros valores con Patricia Bullrich son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias“, lanzó también el intendente.

Extitular de Pro, Bullrich ahora es una de las ministras preferidas de Milei y ya se sumó a la campaña libertaria en la ciudad de Buenos Aires, el bastión macrista donde ambas fuerzas van por separado.

Si algo no tengo es precio. Nuestros valores con @PatoBullrich son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias! https://t.co/gdVwXaEIiN — Diego Valenzuela (@dievalen) April 23, 2025

En tanto, hay algunos dirigentes -como Ritondo, Montenegro y Diego Santilli- que buscan estrechar lazos con LLA para confluir en la Provincia, incluso con reuniones con la secretaria general y armadora oficialista, Karina Milei, mientras Macri insiste con que no hay una intención concreta de caminar hacia un entendimiento de parte de la hermana presidencial.

“Lo que tenemos por delante es un acuerdo institucional. Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos. Me da la sensación de que a todos los que tenían precio ya los compraron, acá no hay gente con precio, hay gente con valores. Y si realmente hay vocación de trabajar juntos, lo vamos a encontrar”, sostuvo Macri para marcarle la cancha a la Casa Rosada.

En el mitin, el expresidente también se tomó una foto con distintos referentes de su partido en la Provincia. “Hay Pro en PBA”, escribieron en X, un rato después, junto a la imagen, que se tomaron de espaldas al mar de la ciudad costera.

LA NACION