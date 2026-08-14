Diego Valenzuela presentó un “semáforo fiscal” para comparar las tasas impositivas de los municipios bonaerenses

Con la participación de Patricia Bullrich, el senador bonaerense Diego Valenzuela (La Libertad Avanza) presentó este viernes un “semáforo fiscal”, una herramienta digital para comparar las tasas impositivas y la transparencia fiscal de 52 municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Esta iniciativa está diseñada para que comerciantes, empresarios y vecinos sepan dónde se cuida el bolsillo y dónde no es conveniente invertir o generar empleo”, afirmó Valenzuela, intendente de Tres de Febrero en uso de licencia.

Diego Valenzuela aseguró que le presentó el proyecto al presidente Javier Milei, quien mostró “mucho entusiasmo e interés” LA NACION

En su intervención, aseguró que le presentó el proyecto al presidente Javier Milei, quien mostró “mucho entusiasmo e interés”. Días atrás también se lo compartió al ministro de Economía, Luis Caputo. “Excelente iniciativa”, escribió Caputo en redes sociales.

En el centro del proyecto yace la idea de Valenzuela de que la baja de impuestos municipales genera la creación de empleo.

“Creo que actualmente los gobiernos locales no pueden ser ‘municipios ABL’, hoy tienen que fomentar el empleo y la inversión a través de gestos impositivos y quita de burocracia. El que no lo haga, quedará a mitad de camino y disociado de la ciudadanía”, agregó.

Por su parte, Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado y aliada de Valenzuela, planteó que la herramienta muestra “dos modelos de Estado: uno que vive de cobrar cada vez más tasas, y el otro que entiende que el Estado debe tratar de correrse lo más posible y no obstaculizar”.

Y completó: “Esta idea es el método Valenzuela, que es esto que se está haciendo a nivel nacional con el presidente Milei. Valenzuela lo hace a nivel de las tasas municipales para el impacto en la inversión, en el empleo y en la competitividad empresarial”.

Patricia Bullrich acompañó a Diego Valenzuela en el lanzamiento del "semáforo fiscal" LA NACION

También asistieron funcionarios, empresarios, economistas y tributaristas a la jornada de lanzamiento.

De acuerdo al “semáforo”, los distritos de menor presión fiscal son San Pedro (0,52%), Tres de Febrero (0,55%) y San Nicolás (0,75%). Como contracara, Hurlingham (3,16%), Lanús (3,06%) y Marcos Paz (2,88%) ocupan las peores posiciones. Los últimos tres son gestionados por el peronismo.